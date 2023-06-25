استعدادا للإحلال والتجديد.. «صحة كفر الشيخ» تبحث عن بديل لـ«سيدي سالم المركزي»

استقبل الدكتور عبد الرحمن سرحان، مدير مستشفى سيدي سالم المركزي بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، الأحد، لجنة من مديرية الصحة؛ لحصر أفضل الأماكن المناسبة لاختيارها بديلاً للمستشفى المركزي، لنقل الأجهزة والمعدات فيه وتجهيزه.

يأتي ذلك استعداداً لإحلال وتجديد مستشفى سيدي سالم المركزي؛ ليكون صرحاً طبياً كبيراً يخدم أهالي المركز والمدينة، في ضوء دعم الدولة للقطاع الطبي والمنشآت الصحية والعلاجية.



وتكونت اللجنة من الدكتورة سماح جاد، مدير إدارة الطب العلاجي بمديرية الصحة بكفر الشيخ، والمهندس أيمن خلف الله رئيس مركز مدينة سيدي سالم، والدكتور عبد الرحمن سرحان مدير المستشفى المركزي، والدكتور شريف داوود مدير الإدارة الصحية، والدكتور حمادة حسن، مدير المركز الطبي الحضري.

وتفقدت اللجنة عدداً من المنشآت المقترحة وذلك لاختيار الأنسب منها ليكون بديلاً مؤقتاً للمستشفى المركزي، لحين الانتهاء من الإحلال والتجديد، ليظهر بشكله الجديد لخدمة الأهالي، ضمن خطة تطوير القطاع الطبي بالمحافظة، بناءً على تعليمات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والدكتورة إلهام محمد محمود وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية.

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