الزراعة: كيلو اللحم الضأن بـ 250 جنيها.. والبلدي بـ225

قال سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة للمتابعة ومنسق عام المنافذ، إن الوزارة توفر 245 مركزا ثابتا داخل كافة المحافظات، ونستهدف الوصول إلى 3300 منفذ بنهاية العام الحالي.

وأكمل صالح، خلال حواره ببرنامج "مصر جديدة" المذاع على قناة "etc"، أسعار السلع داخل المنافذ أقل من الخارج بنسبة تتراوح من 20 إلى 40%، وذلك لعدم وجود وسطاء أو تجار.

وأكد أن أسعار المنافذ داخل كافة المحافظات ثابتة ولا تتغير، وتضم ما يقارب 220 سلعة، بأسعار أقل من الخارج بكثير، متابعة: نوفر اللحوم البلدي بـ 225 جنيها، واللحوم الضأن بـ 250 جنيها، والكبدة بـ 230 جنيها.

وأضاف: نوفر البطاطس الحمراء بـ 3 جنيهات، عكس الأسعار في الخارج.