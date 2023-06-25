حصيلة امتحان الكيمياء.. 3 حالات إغماء وتحرير 11 محضراً في كفر الشيخ

أصيبت 3 طالبات بحالات إغماء وضيق في التنفس أثناء امتحان مادة الكيمياء بالثانوية العامة بكفر الشيخ، وذلك لطالبة في مدرسة الشهيد عزت الشافعي الثانوية «ضيق في التنفس»، وطالبة في مدرسة السعيدية بنات الجديدة «إغماء»، وطالبة بمدرسة لطفي السيد الابتدائية بدسوق «إغماء».

كشفت مصادر خاصة لـ «صدى البلد»، تحرير 11 محضراً لطلاب تنوعت ما بين حيازة هاتف محمول، وحيازة سماعة بلوتوث، والتحدث بأسلوب غير لائق مع الملاحظين، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة.

وأوضح المصدر، أنه جرى تحرير محضر لطالب بمدرسة الإعدادية بنات القديمة لحيازة سماعة بلوتوث، وتحرير محضر لطالب للتحدث بطريقة غير لائقة مع الملاحظين في مدرسة المنتزه للتعليم الأساسي، وتحرير محضرين لطالبتين في مدرسة لطفي السيد الابتدائية بدسوق لحيازة هاتف محمول وسماعة.

وتابع: كما تحرير محضر لطالب بمدرسة الشهيد أحمد صالح مالك بقلين لحيازة هاتف محمول، و3 محاضر لطلاب بمدرسة عمر المختار الابتدائية لحيازة هواتف محمولة، وتحرير محضرين بمدرسة أبو غنيمة الابتدائية بسيدي سالم حيازة سماعة بلوتوث وهاتف محمول، وتحرير محضر حيازة هاتف محمول لطالب في مدرسة التجارة بنات بالحامول.