أخبار الفن| معلومات عن أبناء ريهام حجاج.. وحمل ابنه أصالة

نشر قسم الفن بموقع “صدى البلد”، العديد من الأخبار العالمية والمحلية الهامة عن أصالة وريهام حجاج:

رزقت الفنانة ريهام حجاج ؛ بتوأم من زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة.

وما لا يعرفه الكثيرون أن هذين التوأم ليسا الأبناء الوحيدين لريهام حجاج حيث أنها لديها ابنة شابة.



هتبقى جدة.. صور جديدة تكشف حمل ابنة أصالة في الشهور الأولى

تداول رواد السوشيال ميديا صورا جديدة لشام الذهبي؛ ابنة الفنانة أصالة حيث كشفت الصور عن حملها في الشعور الأولى.



فنانة شهيرة تصدم جمهورها: اعتزلت الفن بعد ما أخويا مات قدام عيني



كشفت الفنانة هندية عن سبب اعتزالها للفن خلال استضافتها مع الإعلامية إنجي هشام في برنامج المنسي عبر قناة هي.



تداول رواد السوشيال ميديا صورا جديدة لشام الدهبي ؛ ابنة الفنانة أصالة حيث كشفت الصور عن حملها في الشعور الأولى.