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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| معلومات عن أبناء ريهام حجاج.. وحمل ابنه أصالة

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع “صدى البلد”، العديد من الأخبار العالمية والمحلية الهامة عن أصالة وريهام حجاج:

ابنة شابة وتوأم .. معلومات عن أبناء ريهام حجاج بعد إنجابها اليوم

 

رزقت الفنانة ريهام حجاج ؛ بتوأم من زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة.

وما لا يعرفه الكثيرون أن هذين التوأم ليسا الأبناء الوحيدين لريهام حجاج حيث أنها لديها ابنة شابة.


هتبقى جدة.. صور جديدة تكشف حمل ابنة أصالة في الشهور الأولى

تداول رواد السوشيال ميديا صورا جديدة لشام الذهبي؛ ابنة الفنانة أصالة حيث كشفت الصور عن حملها في الشعور الأولى.


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كشفت الفنانة هندية عن سبب اعتزالها للفن خلال استضافتها مع الإعلامية إنجي هشام في برنامج المنسي عبر قناة هي.


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تداول رواد السوشيال ميديا صورا جديدة لشام الدهبي ؛ ابنة الفنانة أصالة حيث كشفت الصور عن حملها في الشعور الأولى.

أصالة ريهام حجاج

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