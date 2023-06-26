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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس 3 أشخاص لاتجارهم في المواد المخدرة في السلام

صدى البلد

جدد، قاضي المعارضات حبس 3 أشخاص ١٥ يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معهم لاتجارهم في المواد المخدرة في السلام.

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وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") لقيامهم بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة ، متخذين من دائرة قسم شرطة السلام أول مسرحاً لممارسة نشاطهم الإجرامى ، وبحوزتهم (كمية من مخدر "الهيروين" وزنت كيلو جرام – بندقية آلية – بندقية خرطوش – عدد 4 خزينة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – عدد 2 سلاح أبيض – عدد 5 هواتف محمولة - مبلغ مالى - ميزان حساس – عدد 2 دراجة نارية "بدون لوحات معدنية") .

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية والبيضاء بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامى والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائهم والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى والدراجتين لسهولة التنقل ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .

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