تجديد حبس 3 أشخاص لاتجارهم في المواد المخدرة في السلام

جدد، قاضي المعارضات حبس 3 أشخاص ١٥ يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معهم لاتجارهم في المواد المخدرة في السلام.



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") لقيامهم بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة ، متخذين من دائرة قسم شرطة السلام أول مسرحاً لممارسة نشاطهم الإجرامى ، وبحوزتهم (كمية من مخدر "الهيروين" وزنت كيلو جرام – بندقية آلية – بندقية خرطوش – عدد 4 خزينة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – عدد 2 سلاح أبيض – عدد 5 هواتف محمولة - مبلغ مالى - ميزان حساس – عدد 2 دراجة نارية "بدون لوحات معدنية") .

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية والبيضاء بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامى والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائهم والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى والدراجتين لسهولة التنقل ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .