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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فرصة كبيرة .. «OPPO» تستعد لإطلاق موبايل متميز بسعر رخيص

هاتف أوبو OPPO A78
هاتف أوبو OPPO A78 4G

كشفت تسريبات أن شركة أوبو الصينية تعمل على إصدار نسخة 4G من هاتف OPPO A78 الذي تم إطلاقه منذ فترة بتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G ، حيث ستكون النسخة الجديدة من الهاتف والتي تعمل بتقنية الجيل الرابع 4G أرخص كثيرا من تلك التي تم إطلاقها. 

 

وفقا لتقرير من Gizmochina فإن هاتف أوبو OPPO A78 4G سيتم إطلاقه في عدد كبير من الأسواق العالمية خلال الفترة القادمة، كما سيحصل على عدد من التغييرات الكبيرة والتحسينات، بالإضافة إلى السعر الأرخص وخيارات لونية جديدة. 

 

وسيحتفظ هاتف أوبو OPPO A78 4G بنفس تصميم متغير 5G الذي تم إطلاقه في يناير الماضي، ومع ذلك ، فإن أحد التغييرات الملحوظة هو أن شاشة الهاتف القادم ستحتوي على "نوتش" فتحة مثقبة في الزاوية اليسرى العليا من الشاشة مع إطار سميك في الجزء السفلي. 

 

وسيحصل هاتف أوبو OPPO A78 4G على لوحة خلفية تضم وحدة كاميرا بارزة مع حلقتين تحتويان على مستشعرين وفلاش LED، بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل ووحدة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.           

 

وسيعمل هاتف أوبو  OPPO A78 4G بمعالج من نوع Snapdragon 680، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين 128 جيجا بايت، وبطارية بسعة تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 67 وات. 

 

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