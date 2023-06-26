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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| هونر تعلن موعد إطلاق هواتفها المميزة Honor X50.. وأنسب هاتف سامسونج لمحدودي الدخل

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

مواصفات جبارة .. أنسب هاتف سامسونج لمحدودي الدخل


يعد هاتف Galaxy A23 واحدا من أفضل هواتف شركة سامسونج المناسبة للشباب ومحدودي الدخل، مع عدد من الإمكانات والمواصفات الكبيرة منها كاميرا فائقة بدقة 50 ميجابيكسل ومعالج قوي من شركة كوالكوم.    

 

منافس لـ آيفون.. تسريب سعر هاتف Nothing Phone 2 القادم


كشفت تسريبات سعر هاتف Nothing Phone (2) القادم من شركة Nothing البريطانية، والمقرر صدروه في الربع الثالث من العام الحالي، حيث سيضم الهاتف عددا من التغييرات الكبيرة والتحسينات القوية أبرزها معالج ضمن أفضل المعالجات لهواتف أندرويد.

 

فرصة كبيرة .. «OPPO» تستعد لإطلاق موبايل متميز بسعر رخيص


كشفت تسريبات أن شركة أوبو الصينية تعمل على إصدار نسخة 4G من هاتف OPPO A78 الذي تم إطلاقه منذ فترة بتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G ، حيث ستكون النسخة الجديدة من الهاتف والتي تعمل بتقنية الجيل الرابع 4G أرخص كثيرا من تلك التي تم إطلاقها.

 

هونر تعلن موعد إطلاق هواتفها المميزة Honor X50.. مواصفات


أعلنت شركة Honor "هونر" رسميًا أنه سيتم الكشف عن Honor X50  في 5 يوليو ضمن حدث كبير في الصين، حيث ستطلق الشركة الهواتف بعدها في عدد كبير من الأسواق العالمية.

 

توقع هلاك غواصة تيتان .. كيف استطاع مسلسل The Simpsons التنبؤ بأحداث المستقبل؟


يعتبر مسلسل The Simpsons واحدًا من أشهر المسلسلات الكوميدية في التاريخ، وقد بث لأول مرة في عام 1989. ومنذ ذلك الحين، استطاع المسلسل الحصول على جمهور واسع ومخلص، وتم تكريمه بالعديد من الجوائز.

 

 

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