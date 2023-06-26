عضو التنسيقية : لجنة الصناعة حددت 80 سلعة لتوطينها بمصر .. فيديو

قال أحمد يحيى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، إنه كان هناك نوع من التفاعل بين أعضاء لجنة الصناعة ، مشيرا إلى أن ملف توطين الصناعة من الملفات المهمة جدا ، والتي تلقى اهتماما محليا وعالميا .

وتابع أحمد يحيى ، خلال لقائه لـ برنامج " 8 الصبح " ، والمذاع على فضائية " دي إم سي " ، أن الدولة المصرية عملت على ملف الصناعة من عدة محاور ، مثل تغيير البنية التحتية ، وإصدار مشروعات لقوانين تساهم في زيادة الاستثمار مثل قانون الرخصة الذهبية .

وأشار ، إلى أن هيئة التنمية الصناعية قامت بعمل قائمة بحوالي 80 سلعة يمكن توطينها في مصر ، موضحا أن مشكلة جذب الاستثمار مطروحة أمام الحكومة طيلة الوقت .

ولفت ، إلى أن مصر من أكثر الدول التي تعقد اتفاقيات ثنائية بين الدول ، مما يعطينا فرصة للتصدير دون جمارك ، مما يدفع للتسويق بشكل أكبر لهذه الاتفاقيات.