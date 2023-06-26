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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

إيطاليا تتسلم علم دورة الألعاب العالمية الشتوية تورينو 2025

صدى البلد

تسلمت إيطاليا علم الألعاب العالمية الشتوية تورينو 2025 في حفل الختام الذى أقيم بساحة بوابة براندنبورغ برلين التاريخي.

وبدأت دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا التسابق من أجل عملية التسجيل والاستعداد عقب العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك ، وإعداد العدة للمشاركة فيها ، وطالب رؤساء وفود المنطقة  من الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي المهندس أيمن عبد الوهاب خلال اجتماعهم معه عشية ليلة الختام  العمل على زيادة حصصهم في تلك الألعاب ، خاصة وأن الألعاب الشتوية التي كان من المقرر إقامتها في كازان 2021 قد الغيت بسبب وباء كورونا ، ووعدهم بالعمل مع اللجنة المنظمة لتلك الألعاب على زيادة حصة دول المنطقة وكلف كل من د. شريف الفولى مدير عام الألعاب والمسابقات ود. عماد محى الدين مدير عام الرياضة والتدريب بالرئاسة الإقليمية في البدء فور انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك بالتواصل مع اللجنة المنظمة بإيطاليا، ووضع خطة لإعداد كبيري المدربين في الرياضات التي سوف تشهدها الالعاب العالمية الشتوية، خاصة وأن اخر العاب عالمية شتوية قد أقيمت في النمسا 2017.

وأكد الرئيس الإقليمي أن العاب النمسا شهدت مشاركة 16 دولة رغم عدم وجود ثلوج في معظم بلاد المنطقة باستثناء لبنان والمغرب والأردن، وأنه شعر بحالة من السعادة من رغبة الدول على المشاركة في إيطاليا وسوف تعمل الرئاسة الإقليمية لتلبية طلبات دول المنطقة.

وأضاف الرئيس الإقليمي بأن أخر ألعاب عالمية شتوية أقيمت بالنمسا 2017 شهدت مشاركة 16 دولة من المنطقة هي مصر، الإمارات، السعودية، البحرين، العراق، سورية، الأردن، لبنان، ليبيا، تونس، المغرب، الجزائر، فلسطين، قطر، إيران، عمان مثلهم 289 لاعبا ولاعبة شاركوا في 4 رياضات هي الهوكي الأرضي، التزلج السريع، اختراق الضاحية، الجري على الجليد، من بين الرياضات السبع التي شهدتها الألعاب، كما شاركت المنطقة في مؤتمر الشباب من خلال لاعب ومرافق، بالإضافة إلى مشاركة عدد من عائلات اللاعبين في مؤتمر العائلات والأسر.
وتورينو الإيطالية كانت قد استضافت من قبل دورة الالعاب الشتوية الأولمبية 2006، والتي وصفت بأنها أكبر دورة للألعاب الشتوية وبلغ عدد اللاعبين 2508 لاعب من 80 دولة.

العاب إيطاليا هي الألعاب الشتوية الثانية عشر   وكانت أول ألعاب عالمية شتوية قد انطلقت 1977 في ستيمبوت سبرينغز بأمريكا، وان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أصبحت لها مشاركات متميزة ومتزايدة في الألعاب العالمية ومنذ 2001 في العاب ألاسكا والتي شارك فيها ثلاث دول، ثم بدأت الزيادة المطردة من برامج المنطقة، في العاب 2005 بناجانو باليابان، و2009 بأيداهو بأمريكا، و 2013 بكوريا الجنوبية.

وكانت أول العاب عالمية شتوية قد أقيمت بأمريكا 1977 في بستيمبوت سبرينغز، والثانية في1981 فى سماجلرز نوتش وستو بأمريكا ، والثالثة 1985 فى بارك سيتي بأمريكا ، والرابعة 1989 بأمريكا في  بحيرة تاهو ورينو ،والخامسة 1993فى  وشلادمينج بالنمسا،والسادسة 1997فى كولينجوودوتورواكندا،والسابعة 2001 بأنكوريج بالاسكا  بأمريكا ، والثامنة 2005  ناجانو اليابان ، والتاسعة 2009 فى بويسي ايداهو أمريكا والعاشرة 2013 في  بيونغتشانغ  كوريا الجنوبية وكانت اخر العاب شتوية اقيمت 2017  فى غراتس وشلادمينج  بالنمسا.

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