أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين 26-6-2023

حققت أسعار الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الاثنين 26 يونيو 2023 استقرارًا بالبنوك العاملة بالسوق المصرية.



وفيما يلي ننشر أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري ..

سجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:



سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى



1 دولار = 30.8423 جنيه للشراء.



1 دولار = 30.9386جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى





1 دولار =30.75 جنيه للشراء.



1 دولار =30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر





1 دولار =30.75 جنيه للشراء.



1 دولار =30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية



1 دولار =30,85 جنيه شراء

1 دولار =30,95جنيه بيع .

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي



1 دولار = 30.85 جنيه للشراء.

1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

1 دولار = 30.85 جنيه للشراء.

1 دولار = 30.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى



سجل الدولار في البنك التجاري الدولي اعلى سعر للبيع اليوم، حيث وصل إلى:



1 دولار =30.85 جنيه للشراء.



1 دولار =30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى





1 دولار =30.90 جنيه للشراء.



1 دولار =30.95 جنيه للبيع.

مؤشر الدولار عالمياً



بحسب مؤشر الدولار (DXY) الذي يقيس مستوى الأخضر أمام 6 عملات رئيسية حيث تراجع الأخضر ليسجل 102.512 بعد 104.19 نقطة في تعاملات الأسبوع قبل الماضي.