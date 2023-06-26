إصابة شخصين في حادث تصادم سيارتين على الطريق الدائري بالقليوبية

شهد الطريق الدائري بالقليوبية اتجاه نزلة قليوب والمؤسسة إصابة شخصين إثر حادث تصادم سيارة ميكروباص مع ملاكي، تم إخطار اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وجري نقل المصابين للمستشفي، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.



تلقي اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية اخطارا من غرفة النجدة بحادث تصادم سيارتين أعلى الدائري ووجود مصابين.

انتقلت على الفور الأجهزة الامنية وبالمعاينة والفحص تبين إصابه شخصين إثر تصادم سيارة ميكروباص مع اخرى ملاكي في اتجاه نزلة قليوب والمؤسسة وجري نقل المصابين إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتمكنت أجهزة إدارة مرور القليوبية من إعادة الحركة المرورية لطبيعتها أعلى الطريق الدائري عقب رفع آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام المواطنين، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.