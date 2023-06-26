بعد صدامات.. بن جفير يعلن تنحي المفوض العام للشرطة الإسرائيلية عن منصبه

أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير، اليوم الأحد، أن مفوض شرطة الاحتلال الإسرائيلية كوبي شبتاي سيتنحى عن منصبه.

وأشار بن غفير إلى خلافه المستمر مع شبتاي، قائلا "ليس سرا أننا لم نكن على اتفاق دائما"، مضيفا أن "شبتاي كان خادما ممتازا ومخلصا لإسرائيل"، وفقا لما ذكره موقع "إسرائيل 24".

من جانبه، أكد شبتاي، الذي خدم في منصبه الحالي لمدة ثلاث سنوات وتحت ثلاث إدارات مختلفة، أنه لن يستمر بمنصبه في ظل المناخ السياسي الحالي.

ومنذ تولي بن جفير منصبه الحالي نشبت صدامات بسبب إصراره على توسيع نطاق سيطرته على الشرطة على حساب صلاحيات المفوض العام للشرطة وعلى نحو يقوض الهرمية التي جرى اتباعها في نظام الاحتلال.

وتدهورت العلاقة بين المسؤولين على ضوء ملفات خلافية من بينها دعوة بن جفير لتجنيد جهاز الشاباك في مهمة مكافحة ارتفاع معدلات الجريمة في مناطق فلسطيني الداخل.