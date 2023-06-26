مليارات الدولارات قادمة .. 25 شركة أجنبية تغزو الأسواق العالمية من مصر

السوق المصرية أصبحت جاذبة للاستثمارات العربية خاصة القادمة من الخليج وكذلك من دول شرق آسيا، ويرجع الفضل في ذلك إلى حزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا لإزالة التحديات والمعوقات التي تواجه الراغبين للاستثمار في السوق المصري.

الاستثمار في مصر

دخول عصر جديد للاستثمار بمصر

وأعلنت عدد من الشركات السعودية والإماراتية والقطرية إضافة إلى الهندية ضخ رءوس أموال داخل السوق المصري والاستثمار في عدة مجالات وكان على رأسها المجال السياحي والصحي وغيره.

وأعلنت إحدى الشركات السعودية وهي شركة "النهدى الطبية" بأنها مهتمة بفرص الاستثمار في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.

فالسعودية تعد المستثمر الأول عالميا وعربيا في مصر باستثمارات تزيد على 55 مليار دولار قائمة بالفعل، بالإضافة إلى استثمارات متوقعة بنحو 30 مليار دولار خلال الفترة المقبلة.

وتتركز أهم الاستثمارات السعودية في مصر في القطاعات الخدمية والتي تضم خدمات النقل واللوجستيات والصحة والتعليم والاستشارات، يليها الاستثمار الصناعي ثم قطاع الإنشاءات، الاستثمار الزراعي والصناعات الغذائية، الاستثمار السياحي، والاستثمار في قطاع الاتصالات ثم الاستثمار في القطاع المالي.

وكان رئيس مجلس إدارة شركة أبو ظبي القابضة، محمد السويدي، أعلن أن حجم الاستثمارات الإماراتية بمصر منذ عام 2014 وصل إلى نحو 4.3 مليار دولار، وهو ما يعكس حجم الاهتمام بالسوق المصرية، موضحا أن هناك عددا كبيرا من الشركات الاماراتية تعمل حاليا في العديد من المشروعات.

وأكد أن الإمارات تريد ضخ مزيد من الاستثمارات في عدد من الشركات، مجددا الإشارة إلى الاهتمام الذي يحظى به ملف الاستثمار في مصر باعتبارها سوقا واعدة، وبالنظر إلى ما تتمتع به من مقومات وإمكانات.

وعلى جانب آخر، يجري جهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادية للبلاد، محادثات مع مصر بشأن احتمال الاستثمار في سبعة فنادق تاريخية، في صفقة قد تمثل علامة فارقة بين البلدين.

الاستثمار في مصر

رغبة هندية في الاستثمار في مصر

وفي هذا الإطار، يرى خبراء الاستثمار المراقبون لاتجاهات الاستثمارات الهندية في العالم، أن تزايد الجهود المصرية لجذب الاستثمارات، وتقديمها لمزيد من الحوافز الاستثمارية، سيؤدي إلى استقطاب بعض المستثمرين الهنود، إلى مصر خلال الفترة المقبلة.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن هناك رغبة من قبل عدد من الشركات الهندية الكبيرة للاستثمار في عدد من المناطق الاقتصادية في مصر، وهو ما يتضح في النقاط التالية:

استثمارات خضراء مستقبلية: تسعى شركة إيه سي إم إي الهندية، إلى التوسع في استثماراتها بمصر، وأن توقع الشركة اتفاقية إطارية مع الحكومة المصرية لإنشاء مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادي ة لقناه السويس.

استثمارات في البنية التحتية: أظهرت العديد من الشركات الهندية المتخصصة بمجال البنية التحتية رغبتها في الاستثمار في مصر، ويُعد من أهم هذه الشركات، شركة "ستير لايت باور تريد" التي تتطلع لإنشاء شبكات نقل كهرباء ومحولات لتوزيع الكهرباء بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة، وشركة " شابورجي بالونجي" التي ترغب في الاستثمار في البنية التحتية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

استثمارات صناعية مختلفة: في الفترة الأخيرة تلاحظ تزايد استثمارات بعض الشركات الهندية الصناعية داخل مصر، ومن هذه الشركات "شركة فليكس أسيبتو الهندية".

وفي هذا الصدد، قال الدكتور فرج عبد الله، الخبير الاقتصادي، إن زيادة فرص الاستثمار في مصر إذا كانت خليجية أو أمريكية يعود للقرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء لتسهيل على المستثمر بجانب الإشادات الدولية بأداء الاقتصاد المصري.

وأوضح فرج ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن الإيكونوميست تشيد بقرارات الدولة المصرية؛ لتحسين الاستثمار وبيئة الأعمال، معقبا: أن إشادة التقارير الدولية تشير بكل تأكيد لتحسين بيئة الأعمال في الداخل المصري بشكل كبير، وتعكس مدى رغبة القائم بإدارة ملف الاستثمار في مصر بتقديم حلول جذرية، والذي انعكس في 22 قرارًا من أبرز القرارات التي اتخذت من المجلس الأعلى للاستثمار.

وأكد أن الدولة المصرية تدخل مرحلة جديدة باستقبال حجم من الاستثمارات موضحًا أن قطاع الصناعة سيستحوذ على نسب تتجاوز الـ 40% من حجم الاستثمارات بجانب التكنولوجيا واللوجيستيات.

الدكتور فرج عبدلله

25 شركة تستعد للاستثمار بمصر

ونتيجة جهد الحكومة في تهيئة مناخ الاستثمار وتيسير بيئة الأعمال، لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، فتعتزم كبرى الشركات الأجنبية خلال الفترة المقبلة إنشاء مصانع ضخمة في مصر أبرزها:

شركة "أوبو" لتصنيع الهواتف الذكية، والتي تستهدف ضخ ما يقرب من 20 مليون دولار أمريكي، لإنشاء مصنع جديد في مصر بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 4.5 مليون هاتف ذكي سنوياً، يوفر 650 فرصة عمل.

شركة "يازاكي" المختصة بصناعة ضفائر السيارات، والتي انتهت من تأسيس شركة بنظام المناطق الحرة الخاصة، باستثمارات 30 مليون دولار.

شركة "هاير" للأجهزة الكهربائية، التي تستهدف تنفيذ مشروع جديد في مصر باستثمارات 135 مليون دولار.

شركة "بيكو" التركية للأجهزة المنزلية، والتي قامت بتأسيس شركة جديدة لها في مصر لإقامة مصنع لإنتاج الأجهزة المنزلية بمدينة العاشر من رمضان الصناعية على مساحة 114 ألف م2، بتكلفة استثمارية 100 مليون دولار.

شركة "بوش" الألمانية للأجهزة المنزلية، تم تخصيص مساحة بقدر 80 ألف م2 لها، بمدينة العاشر من رمضان الصناعية لإنشاء مصنع للبوتاجازات كمرحلة أولى.

شركة "مابي" الإيطالية الرائدة في الصناعات الكيماوية ، والتي تتواجد في مصر منذ عام 2002 بمصنع بالمنطقة الصناعية بمحافظة السويس، وتستهدف تنفيذ مشروع جديد باستثمارات بنحو 20 مليون دولار.

شركة ميلتكس ايجيب للمنسوجات والملابس الجاهزة التركية، تستهدف التوسع في نشاط مصنعها بمصر بقيمة 10 ملايين دولار.

مجموعة الشعبي كلورايد إيجيبت المغربية- المتخصصة في صناعة الكيماويات- التوسع في السوق المصرية بقيمة 100 مليون دولار، من خلال شراكة لإقامة مصنع للصناعات المغذية للسيارات، خاصة الكهربائية، لتصنيع نوع من البطاريات الكهربائية وتقديم حلول لوسائل النقل الكهربائي الخفيف.

شركة إل جي للصناعات الإلكترونية، تستهدف التوسع بإضافة مصنع جديد لإنتاج الثلاجات، إلى جانب الأنشطة الحالية لإنتاج التليفزيونات والغسالات بكافة طرازاتها ومقاساتها، باستثمارات بمبلغ 200 مليون دولار.

شركة الشرق الأوسط للصناعات الزجاجية، تستهدف التوسع بإقامة مصنع للعبوات الزجاجية باستخدام أحدث التكنولوجيا الألمانية، على مساحة 100 ألف م2 بمنطقة العاشر من رمضان.

شركة "سانوفي" للصناعات الدوائية، قامت برفع رأس المال بالسوق المصرية بقيمة 25 مليون يورو في مارس 2022 ليبلغ أكثر من 1.5 مليار جنيه، وتدرس حالياً توطين عدد من المستحضرات البيولوجية بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.

شركة أوتسوكا اليابانية لتصنيع الأدوية والمكملات الغذائية، تستهدف إقامة مصنع جديد بالعاشر من رمضان على مساحة 90 ألف م2 لإنتاج المشروبات الغذائية بهدف طرحها في السوق المحلية والتصدير للسوق الخليجية والأفريقية، باستثمارات 40 مليون دولار.

شركة الجمجوم فارما السعودية، تستهدف ضخ استثمارات جديدة بقيمة 300 مليون جنيه في مصر لإقامة مصنع لإنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية.

تستهدف شركة جي بي إكس الأمريكية لتكنولوجيا المعلومات، التوسع في نشاطها في مصر بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 100 مليون دولار.

شركة كابجيميني الفرنسية لتكنولوجيا المعلومات، تعتزم إقامة مركز لها وتوسيع نطاق عملها في السوق المصرية بما يسهم في توفير العديد من فرص العمل ومضاعفة حجم الصادرات المصرية من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود.

شركة جيد تكستايل ايجيبت تستهدف زيادة حجم استثماراتها في السوق المصرية بإضافة نشاط الغزل ليتجاوز حجم استثمارها 220 مليون دولار، ومن المتوقع أن يصل حجم العمالة المستفيدة إلى نحو 12 ألف فرصة عمل مباشرة.

شركة شنايدر الكتريك تنوي نقل جانب كبير من عملياتها إلى مصر بقيمة نحو 100 مليون دولار.

شركة كوكاكولا ـ اطلانتيك تستهدف ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر خلال السنوات الخمس القادمة بنحو مليار دولار، عبر زيادة الخطوط الإنتاجية للشركة وتعزيز القيمة المضافة لمصانعها.

شركة الستوم الفرنسية تدرس إقامة مصنع للإلكترونيات والكابلات بهدف التصدير لأوروبا، فضلاً عن توسيع نطاق عملياتها في مصر في قطاع النقل.

شركة ميتسوبيشي اليابانية للأجهزة الإلكترونية ترغب في ضخ استثمارات في النشاط التصنيعي بمصر بنظام المناطق الحرة وتتطلع لأن تكون مصر الموزع الرئيسي للشركة لكل من أوروبا والدول الأفريقية.

شركة ليوني الألمانية تعتزم إنشاء أول منطقة للصناعات العنقودية لمكونات السيارات في مصر.

شركة فيليبس تدرس ضخ استثمارات في السوق المصرية لتوفير منتجات صديقة للبيئة ومنخفض الاستهلاك للطاقة.

تدرس شركة كوفي كاب التونسية، إنشاء مصنع لتصنيع كابلات السيارات في مدينة العاشر من رمضان.

مجمع شركة "هاير" إيجيبت بمدينة العاشر من رمضان باستثمارات 100 مليون دولار.

مصنع شركة "بي إس إتش" الألمانية بمدينة العاشر من رمضان، بقيمة 80 مليون يورو.