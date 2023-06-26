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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وفاة نجار مسلح في سقوط "ربع نقل" بترعة بسوهاج

صدى البلد

انتهت حياة نجار مسلح في نهاية العقد الثاني من العُمر؛ إثر إصطدام سيارة ربع نقل كان يقودها بسيارة ملاكي، وإنقلاب السيارتين بترعة بناحية نجع يونس دائرة مركز المراغة شمالي محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مركز شرطة المراغة يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بلاغًا من الأهالي، عبر خط النجدة، مفاده انقلاب سيارتين بترعة بناحية نجع يونس دائرة المركز، ووجود جـ.ـثة.

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وبالإنتقال والفحص تبین أنه أثناء سير سيارة ربع نقل قيادة المدعو "عبد الرحمن أ.ع- 18 سنة- نجار مسلح- ويقيم دائرة مركز جهينة"، إختلت عجلة القيادة بيده، وإصطدم بسيارة ملاكي قيادة المدعو "ثابت ع.ن.م- 58 سنة- سائق- ويقيم دائرة مركز جهينة"؛ ما أدى إلى سقوط السيارتين بترعة بني وشاح المجاورة للطريق.

نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة الأولى، وتم إنتشال الجثة بمعرفة قوات وحدة الإنقاذ النهري، وتم نقل الجـ.ـثة إلى مشرحة المستشفى المركزي.

وبسؤال قائد السيارة الثانية ونجل عمومة المتوفي المدعو "رشدي م.ع.م- 39 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية"، قررا بضمون ما تقدم، ونفي الأخير الشبهة الجنائية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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