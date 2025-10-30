نجم الأهلي السابق يفتح النار على توروب ولاعبي الأحمر

وجه ضياء السيد، لاعب النادي الأهلي السابق، هجومًا حادًا ضد الدنماركي ييس توروب المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، واللاعبين لسوء أداء الفريق الأحمر أمام بتروجت في الدوري المصري الممتاز.

وقال ضياء السيد في تصريحات إذاعية عبر أون سبورت إف إم: «المشاكل الدفاعية هي أكبر مشاكل النادي الأهلي، وبيدخل فيه أهداف متكررة من فرق منتصف الجدول، لازم يكون في قرارات فنية لمصلحة الفريق وجلوس جراديشار على دكة البدلاء كانت غلطة».

وأضاف: «لاعيبة الأهلي مش واخدين بالهم من نفسهم لدرجة إن لما لاعب بيلعب كورتين صح بننبهر، لاعبو بتروجت كانوا أقوياء لأنك متكبر على الخصم».

وتابع: «عيوب المدرب بتخفيها مواهب اللاعبين النجوم، بنناشد جمهور الأهلي ميدوش رصيد للاعبين دول ويجوا على المدرب، لو تفكير اللاعبين فضل كده الأهلي هيطلع موسم صفري».