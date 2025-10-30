سارة عمرو تتوج بذهبية كأس العالم لسلاح الشيش تحت 17 سنة بتركيا

نجحت سارة عمرو حسني، لاعبة منتخب مصر لسلاح الشيش، بالتتويج بذهبية كأس العالم تحت ١٧ سنة التي أقيمت اليوم بمدينة إسطنبول التركية.

وحصدت سارة عمرو لقب البطولة بعد الفوز في المباراة النهائية على لاعبة هونج كونج أليس مان بنتيجة 15-9.

واستهلت سارة مشوارها في البطولة بتحقيق 5 انتصارات من أصل 6 مباريات بدور المجموعات، لتتأهل مباشرًة لدور ال 64.

وحققت سارة الفوز في دور ال 64 على لاعبة الصين بنتيجة 15-4، ثم تغلبت في دور ال 32 على لاعبة كندا بنتيجة 15-10.

وفي دور ثمن النهائي فازت سارة على لاعبة تركيا بنتيجة 15-0، ثم استمرت سارة في تحقيق الفوز حيث تغلبت على لاعبة الصين بنتيجة 15-7 بدور ربع النهائي.

وفي مباراة نصف النهائي تمكنت سارة في الفوز على لاعبة هونج كونج بنتيجة 15-12، وأخيرا توجت بالذهبية بعد فوزها في دور النهائي على لاعبة هونج كونج بنتيجة 15-9.