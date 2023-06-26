من مران الجري..تريزيجية ينشر فيديو جديد عبر إنستجرام

شارك اللاعب محمود تريزيجيه فيديو جديد له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

وظهر تريزيجيه في الفيديو أثناء مرانه الصباحي علي الجري في أحد الحدائق.

وكشف محمود حسن تريزيجيه نجم منتخب مصر وطرابزون سبور التركي عن مصيره في الفترة المقبلة.

وقال تريزيجيه في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة غينيا ، لا اريد التحدث عن مستقبلي في الوقت الحالي.

وشدد تريزيجيه علي أن، كل تركيزه مع منتخب مصر لمواجهة غينيا .

تلقى محمود حسن تريزيجيه، لاعب طرابزون سبور، عروضًا مغرية للرحيل عن الدوري التركي في فترة الانتقالات الصيفية.

تلقى تريزيجيه عروضًا من الأندية السعودية، وعلى رأسها نادي أهلي جدة الصاعد مؤخرًا إلى دوري روشن للمحترفين.