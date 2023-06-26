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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لتطبيع العلاقات..نائب وزير الخارجية الروسي يلتقي الأسد والمقداد في دمشق

صدى البلد

أفاد مصدر بوزارة الخارجية السورية، بأن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين سيلتقي خلال زيارته اليوم إلى دمشق، الرئيس السوري بشار الأسد، ووزير الخارجية فيصل المقداد.

وقال المصدر لـ “سبوتنيك”: "الرئيس السوري بشار الأسد ووزير الخارجية فيصل المقداد سيلتقيان نائب وزير الخارجية الروسي الضيف".

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وتأتي زيارة فيرشينين إلى سوريا بعد أيام من الاجتماع الرباعي لنواب وزراء خارجية روسيا وسوريا وإيران وتركيا بصيغة أستانا  لتطبيع العلاقات السورية التركية.

واختتمت الجولة العشرون من محادثات أستانا، بعد أن استمرت يومي 20-21 يونيو الجاري بمشاركة ممثلين عن روسيا وتركيا وإيران والحكومة السورية والمعارضة، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسن.

 

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