عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة تكشف الحصيلة المبدئية لضحايا عقار الإسكندرية المنهار وتدفع بـ 12 سيارة إسعاف

صدى البلد

 أكد مصدر بوزارة الصحة والسكان ، إنه تم الدفع بـ 12سيارة اسعاف إلي موقع عقار الإسكندرية المنهار، مع رفع الجاهزية القصوى بالمستشفيات القريبة من  موقع العقار. 

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع  « صدي البلد » إن الحصيلة المبدئية حتي الآن 4 إصابات، وجاري حصر باقي الأعداد كاملة خلال الساعات القليلة المقبلة ، مشيراً إلي انه لا توجد أي وفيات حتي الآن.

انتقل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إلى موقع إنهيار الجزء الأمامي من العقار رقم 5 بشارع خليل حمادة بحي المنتزة أول والمكون من 14طابق، بتواجد جميع الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة، وذلك فور ورود بلاغ يفيد بوقوع الحادث للتعامل مع تابعات الحادث علي أرض الواقع.

وأوضح الشريف أن العقارحدث به إنشطار نصفي رأسي، وجاري التأكد من وجود أي سكان أسفل الانقاض، لافتا إلى أن العقار يستخدم كشقق ايجارخلال موسم الصيف، وصادر للطابق الأخير به قرار إزالة وتم التوجيه فورا بقطع جميع المرافق عن العقار .

 

وشدد المحافظ علي تكثيف تواجد فرق الدفاع المدني والإسعاف ووحدة التدخل السريع وإدارة الأزمات والكوارث وجميع الأجهزة المعنية بالمحافظة، مؤكدا على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة بالمحافظة والمرافق والصحة والتضامن الاجتماعي مع تواجد جميع الأجهزة الأمنية والحماية المدنية بالمنطقة المحيطة بالعقار.

شهدت محافظة الإسكندرية خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، انهيار اجزاء من عقار مأهول بالسكان.

وانهارت الأجزاء الأمامية من عقار في مدخل شارع خليل حماده التابع لحي المنتزه أول شرقي محافظة الاسكندرية وغير معلوم حتى الآن أي أنباء بشأن الضحايا أو المصابين.


وبدأت الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات المحافظة بلاغا من حي المنتزه أول حول انهيار أجزاء كبيرة من عقار شرقي المحافظة.

الاسكندرية العقار المستشفيات اسعاف وفيات انهيار محافظ الاسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023|التصحيح الإلكتروني يكشف الأجزاء الصعبة وقرارات لإنقاذ الطلاب

عاجل| لقطات أولية لانهيار مبنى سكني مكون من 13 طابقا بـ الإسكندرية

انتهى تمامًا.. شوبير: قرار عاجل في الزمالك بشأن سيف جعفر

العشرات تحت الأنقاض.. الصور الأولى لعقار الإسكندرية المنهار

دعاء يوم التروية لغير الحاج .. أدركه بـ 6 كلمات جامعة حتى مغيب الشمس

500 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار21 الآن قبل العيد.. اشتري شبكتك بسرعة

البانيه نزل 25|تراجع جديد يضرب أسعار الدواجن بعد هبوط الأعلاف 9000 جنيه

شوبير: كولر أخطأ في هذا الأمر أمام منتخب السويس

ترشيحاتنا

80 ألف حاج يستفيدون من الخدمات العلاجية بمكة المكرمة والمدينة المنورة

خنقه علشان يسرق التوك توك.. كشف لغز العثور على جثه طالب بالغربية

امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023|خبير: أسئلته ضربت توقعات الدروس الخصوصية والكتب الخارجية

مدرّس أجنبي يطعن طالبًا في مدينة نصر .. وتدخّل أمني عاجل

عقار الإسكندرية المنهار .. بيان عاجل من الصحة

أمير قطر يهنئ الرئيس السيسى بحلول عيد الأضحى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوع من التوابل تمتص المتبقيات الدوائية باللحوم

رسالة مؤثرة من طفلة لهاني الناظر أشعلت السوشيال ميديا

أكلة العيد .. طريقة عمل حلويات المدبح

يختتم غدا.. ثقافة الدقهلية تواصل ليالي العرض المسرحي «العمى»|صور

فيديو

مصرية ترى شبيه ابنها المتوفى بالحرم وأخرى تفاجأ بنجلها يقود الطائرة ..لحظات مبكية

وقف يتفرج على رقصها.. فتاة تحرج التيك توكر الألماني نويل

كل ما تريد معرفته عن قوات قديروف الشيشانية.. ذراع بوتين العسكرية «فيديوجراف»

50 ألف قضية ضده.. دواء عالمي شهير يسبب السرطان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ