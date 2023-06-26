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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طرق منزلية لتبييض الأسنان فعالة وغير مكلفة.. ستصبحين مثل المشاهير

صدى البلد

الأسنان البيضاء من أكثر الاشياء  التي تجعل ابتسامتك مشرقة وتزيد من جاذبيتها، وهي من اكثر الاشياء التي تبحث السيدات والفتيات عن كل ما يجعل اسنانها شديدة البياض والجاذبية ، لكن هناك بعض العوامل البيئية وبعض العادات التي يفعلها البعض مثل تناول الشاي والقهوة بكثرة يؤدي إلى اصفرار الأسنان مما يجعلنا نبحث عن بعض الطرق  المنزلية التي يمكن من خلالها تبييض الأسنان دون تكلفة  وفقا لموقع Health digest

 

طرق منزلية لتبيض الاسنان

قلم تبييض الأسنان
قلم تبييض الاسنان  هو قلم محمول ويمكنك التنقل به في أي مكان، يتكون من 35٪ بيروكسيد الكرباميد بالإضافة إلى أكثر من 20 علاج لتبييض الأسنان، كل ما عليك هو لف الجزء الأسفل من القلم لدفع الجل ووضعه على الأسنان لتبييضها بدون الحاجة لاستخدام قوالب الأسنان معه.
تم تصميم قلم تبييض الاسنان بطريقة تمكنك من رؤية الكمية التي يتم استعمالها والكمية المتبقية من الجل، مع جعل الجل كثيفًا لزيادة عدد مرات الاستخدام ومنع تسربه. يقوم بإزالة بقع الأسنان وتبييضها مع إعطاء الفم رائحة مثل النعناع، ويمكن استخدامه مرة أو مرتين في اليوم

 

مسحوق التبيض بالفحم الطبيعي

مسحوق الفحم الطبيعي يقوم بتبييض الأسنان، ويمتاز بأنه يصلح للأسنان الحساسة كما يحافظ على صحة اللثة، ويساعد على إزالة بقع الأسنان. يحتوي على مسحوق الفحم المكرر  أنقى المصادر ولا يحتوي على مواد كيميائية قاسية.

غسول الاسنان 
ينصح البعض باستعمال غسول للأسنان ويساعد المدخنين على تقليل خطر الإصابة بأمراض اللثة، وتقليل تصبغ الأسنان واللثة بسبب التبغ، حيث يعمل على إزالة المزيد من البلاك وتراكم الجير ويخفف الحساسية

 


مجموعة المسواك لتبييض الأسنان
وهي تعمل كفرشاة طبيعية مأخوذة من شجرة الأراك وتقوم بتنظيف وتبييض الأسنان وجعل رائحة الفم جيدة كما أنها خالية من الكيماويات. يتميز بأنه لا يحتاج إلى الماء أثناء استعماله، كما يأتي مع حافظة لتتمكن من حمله معك في أي مكان.


زيت جوز الهند لتبييض الأسنان
زيت جوز الهند لتبييض الأسنان وجعل رائحة الفم جيدة، يعمل على تبييض الأسنان، وعلاج جفاف الفم، وإزالة بقع الأسنان، كما يجعل رائحة الفم جيدة لاحتوائه على النعناع الطبيعي.


جل لتبييض الأسنان
جل لتبييض الأسنان في المنزل مع مدة صلاحية ممتدة من 12-15 شهر، يظهر تأثيره في تبييض الأسنان بعد أول استعمال، ويقوم بتبييض الأسنان بشكل كافي في خلال 7-14 يوم. يحتوي على فوسفات الكالسيوم غير المتبلور للحد من الحساسية وحماية طبقة الاسنان، كما يساعد على تحسين بريق ونعومة سطح الأسنان ، يساعد أيضًا على إزالة بقع الأسنان الناتجة عن شرب الشاي والقهوة أو عن الشيخوخة الطبيعية.

اصفرار الأسنان الاسنان البيضاء تبيض الاسنان لتبيض الأسنان

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