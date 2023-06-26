عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مدرّس أجنبي يطعن طالبًا في مدينة نصر .. وتدخّل أمني عاجل

قوات الشرطة
قوات الشرطة

ضبط رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" لقيامه بالتعدى بالضرب بسلاح أبيض على آخر يحمل جنسية أخرى" محدثاً إصابته بجروح قطعية" ، تمت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بوقوع مشاجرة ومصاب بدائرة القسم.

بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طالب "يحمل جنسية إحدى الدول" مقيم بدائرة القسم "مصاب بجروح متفرقة بالجسم" وبين مدرس "يحمل جنسية إحدى الدول" مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة وبحوزته سلاح أبيض بسبب خلافات مالية بينهما تعدى خلالها الطرف الثانى على الطرف الأول بالضرب بإستخدام السلاح المضبوط بحوزته محدثاً إصابة الأول المنوه عنها ، أمكن ضبط الثانى وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لذات السبب ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

القاهرة خلافات مالية مباحث القاهرة مديرية أمن القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل| لقطات أولية لانهيار مبنى سكني مكون من 13 طابقا بـ الإسكندرية

امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023|التصحيح الإلكتروني يكشف الأجزاء الصعبة وقرارات لإنقاذ الطلاب

انتهى تمامًا.. شوبير: قرار عاجل في الزمالك بشأن سيف جعفر

دعاء يوم التروية لغير الحاج .. أدركه بـ 6 كلمات جامعة حتى مغيب الشمس

500 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار21 الآن قبل العيد.. اشتري شبكتك بسرعة

البانيه نزل 25|تراجع جديد يضرب أسعار الدواجن بعد هبوط الأعلاف 9000 جنيه

العشرات تحت الأنقاض.. الصور الأولى لعقار الإسكندرية المنهار

شوبير: كولر أخطأ في هذا الأمر أمام منتخب السويس

موضوعات متعلقة

ضبط شخص بحوزته عملات محلية وأجنبية في القاهرة

استلف فلوس ولم يردها .. حداد ينهى حياة صديقه في الساحل

حارس عقار وراء سرقة مليون جنيه من امام شقة بمدينة نصر

رد أموال.. مشاجرة في الساحل تنتهي بمقتل شخص وإصابة أخر

عصابة النصب على مالكى المحال التجارية في قبضة مباحث القاهرة

مصرع مواطن دهسته سيارة مسرعة في الخليفة

سقوط صاحب شركة سياحة استولي على أموال المواطنين بالقاهرة

رجال الحماية المدنية بالقاهرة يتبرعون بدمائهم للمرضى.. صور

ترشيحاتنا

ارتفاع عدد المصابين إلى 4 في عقار الإسكندرية المنهار

تقسيط ونقدي.. إجراءات التعاقد على الغاز الطبيعى لكافة الأغراض

واجهنا تحديًا .. رئيس الوزراء الروسي يدعو إلى الاتحاد خلف بوتين

جثة بها أثار خرطوش بالمرج.. الأمن يكشف لغز الجريمة ويضبط المتهم

مصرع شخص وإصابة أربعة في مشاجرة بالمرج

السعودية تؤمن الحجاج الصغار بهذه الطريقة.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوع من التوابل تمتص المتبقيات الدوائية باللحوم

رسالة مؤثرة من طفلة لهاني الناظر أشعلت السوشيال ميديا

أكلة العيد .. طريقة عمل حلويات المدبح

يختتم غدا.. ثقافة الدقهلية تواصل ليالي العرض المسرحي «العمى»|صور

فيديو

عملتي تريند فاشل.. مروة صبري تفتح النار على ميرهان حسين

مصرية ترى شبيه ابنها المتوفى بالحرم وأخرى تفاجأ بنجلها يقود الطائرة ..لحظات مبكية

وقف يتفرج على رقصها.. فتاة تحرج التيك توكر الألماني نويل

كل ما تريد معرفته عن قوات قديروف الشيشانية.. ذراع بوتين العسكرية «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ