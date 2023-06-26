مدرّس أجنبي يطعن طالبًا في مدينة نصر .. وتدخّل أمني عاجل

ضبط رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" لقيامه بالتعدى بالضرب بسلاح أبيض على آخر يحمل جنسية أخرى" محدثاً إصابته بجروح قطعية" ، تمت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بوقوع مشاجرة ومصاب بدائرة القسم.

بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طالب "يحمل جنسية إحدى الدول" مقيم بدائرة القسم "مصاب بجروح متفرقة بالجسم" وبين مدرس "يحمل جنسية إحدى الدول" مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة وبحوزته سلاح أبيض بسبب خلافات مالية بينهما تعدى خلالها الطرف الثانى على الطرف الأول بالضرب بإستخدام السلاح المضبوط بحوزته محدثاً إصابة الأول المنوه عنها ، أمكن ضبط الثانى وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لذات السبب ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.