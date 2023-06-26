محمد صبيح: جهود الدولة في طرح اللحوم والسلع بأسعار مناسبة يحقق الأمن الغذائي

أكد الكاتب الصحفي محمد صبيح مساع الدولة لتوفير السلع الأساسية والموسمية بأسعار مخفضة ضمن مجموعة من المبادرات التي تقولها مؤسسات الدولة بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال محمد صبيح الصحفي المتخصص في شئون الاقتصاد لدى صدى البلد خلال لقاء مع قناة النيل للأخبار في برنامج ملفات إن تكاتف جهود مؤسسات الدولة في ضبط ميزان السوق وضبط السوق يلعب دورا مهما جدا في تحقيق الأمن الغذائي للمصريين.

وأضاف محمد صبيح أن تكاتف جهود وزارة التموين مع مبادرات كلنا واحد التي تنظمها وزارة الداخلية بالإضافة إلى جهود جهاز الخدمة الوطنية في إقامة شوادر لطرح اللحوم بأسعار مخفضة كلها عوامل مهمة في توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

وتابع، أن مبادرات الدولة لطرح السلع بأسعار مخفضة لا تقتصر على المواسم فقط أو تلبية الزيادة في الطلب والاستهلاك الموسمي فقط وانما تستمر هذه المبادرات طوال العام في إطار جهود الدولة لضبط الاسعار ومجابهة التضخم ودعم المواطنين.



