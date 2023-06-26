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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لحصدهم المراكز الأولى جمهورياً.. محافظ كفر الشيخ يكرم المتميزين بمنظومة الشكاوى الحكومية

محافظ كفر الشيخ يكرم
محافظ كفر الشيخ يكرم المتميزين

كرَّم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، المتميزين من العاملين بمنظومة بوابة الشكاوى الحكومية، لحصول بوابة الشكاوى الحكومية بكفر الشيخ، على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية، في سرعة الرد على الشكاوى، والاستجابة لطلبات المواطنين، كما تم تكريم المراكز الأكثر تفاعلاً في الرد على البوابة.

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جاء ذلك بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد، والعميد دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ، ومقرر فرع المجلس القومي للمرأة، وأعضاء مجلس النواب : السيد شمس الدين، وعلي أبو أحمد، ومحمد زكي، ووكلاء الوزارات، ورؤساء المدن، وبرلمان الشباب.

المكرمون هم: كرم عماد الدين شعلان، مدير إدارة خدمة المواطنين، وأحمد محمد فتح الله، مسئول المنظومة بديوان عام المحافظة، ومحمد زكريا عبد الرازق، مسئول المنظومة، ومصطفى عبد الله مصطفى، مسئول صوتك مسموع، وصفاء السيد الشافعي، مسئول إدخال مركزي، وعطية محمد عطية، مسئول المنظومة بدسوق ، ومحمد السيد محمد المزين، مسئول منظومة كفر الشيخ، وسماح محمد شبار، مسئول منظومة بلطيم، وسامح عبد الحميد، مسئول المنظومة ببيلا، وتحية عبد المجيد سرحان، مسئول المنظومة بسيدي سالم، وعلى عبده العباسي، مسئول المنظومة بمطوبس، وأحمد عبد النبي حمد، مسئول المنظومة بالبرلس، ومحمد حامد الوحش، مسئول المنظومة بالرياض، ويارا فهمي سالم، مسئول المنظومة بمديرية الصحة.

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