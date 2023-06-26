في العلوم الإنسانية.. مدرس بـ آداب كفر الشيخ يفوز بجائزة أفضل رسالة دكتوراة

هنأ الدكتور وليد البحيري، عميد كلية الآداب بجامعة كفر الشيخ، وأعضاء هيئة التدريس، الدكتور تامر إبراهيم العسكري، مدرس التاريخ الحديث بالكلية؛ لحصوله على جائزة أفضل رسالة دكتوراة في العلوم الإنسانية على مستوى الجامعة.

وحصد «العسكري» جائزة أفضل رسالة دكتوراة في مجال العلوم الإنسانية على مستوى جامعة كفر الشيخ، والتي تنافست فيها كليات الآداب والتربية والتربية النوعية والتربية الرياضية والتجارة.

وجاءت رسالة الدكتور تامر العسكري، تحت عنوان «الحجر الصحي وأثره في المجتمع المصري 1812-1882م دراسة تاريخية»، وأشرف عليها، الدكتور أحمد الشربيني السيد، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر وعميد كلية الآداب جامعة القاهرة السابق، والدكتور مجدي جرجس

أستاذ الوثائق بالكلية، والدكتور خليل فرج، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر المتفرغ بالكلية.

ومن أهم ما يميز هذه الرسالة أنه تم نشر 3 بحوث علمية منها في مجلات علمية في مصر والإمارات، وجرى تحكيمها من 3 أساتذة في نفس التخصص من 3 جامعات مصرية مختلفة، فحصدت المركز الأول عن جدارة واستحقاق.

وتبرز أهمية موضوع الرسالة، في تناول الحجر الصحي وأثره في المجتمع المصري منذ عام 1812 وهو العام الذي قرر فيه محمد علي باشا تطبيق الحجر الصحي في البلاد لحمايتها من المخاطر الصحية التي كانت تتعرض لها مثل أوبئة الطاعون والكوليرا، وجاء تطبيق محمد علي باشا للحجر الصحي كأحد أدوات تحديث مصر في مشروع محمد علي باشا لبناء الدولة الحديثة في مصر مطلع القرن التاسع.

يذكر أن الدكتور تامر العسكري عين معيداً بقسم التاريخ عام 2011، ثم ترقي مدرساً مساعداً عام 2016م، ونال درجة الدكتوراه وترقى لدرجة مدرس بقسم التاريخ عام 2022م.