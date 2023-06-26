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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يشهد احتفالية الشباب والرياضة بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة

احتفالية 30 يونيو
احتفالية 30 يونيو في كفر الشيخ

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي ، نائب المحافظ، احتفالية ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، والتي نظمتها مديرية الشباب والرياضة، بالتعاون مع مديرية الثقافة.

جاء ذلك بحضور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الغفار، السكرتير العام المساعد، والدكتورة أماني، شاكر، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ، لشئون خدمة المجتمع، ومقرر فرع المجلس القومي للمرأة، والدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، السيد شمس الدين، وعلي أبو أحمد، واللواء سعيد عمارة، ومحمد زكي، وباسم حجازي، وياسر منير، والدكتورة منى عبد العاطي.

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وتفقد محافظ كفر الشيخ معرض الفنون التشكيلية الذي شارك به 20 شاباً وفتاة من أعضاء مركز الفنون بلوحاتهم الفنية وتضمن برنامج الحفل عرض فيلم تسجيلي عن إنجازات الدولة المصرية على مدار 10 أعوام بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وعقب ذلك قدمت العروض الفنية بدأها بإلقاء الطالبة مريم أسامة، بقصيدة شعرية "اسمعيني يا بلادي، أعقبها أداء فريق الموسيقى والكورال بمركز الفنون بالمديرية، وعروض العزف الموسيقية، والغناء الفردي وذلك بحضور مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب وقيادات المديرية.

قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، إن الاحتفالية هذا العام بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة جاءت، لتؤكد أن مصر تشهد تغيرات واسعة النطاق لبناء دولة حديثة وعصرية وفقا لأفضل المعايير العالمية لتتمكن من اللحاق بركب التطورات العالمية، وانتقلت فيها مصر من مرحلة تثبيت أركان الدولة وتعزيز تماسك مؤسساتها واستعادة الاستقرار، إلى مرحلة بناء الدولة الحديثة والمشروعات القومية العملاقة، فهي الثورة التي أعادت هيبة الدولة المصرية بإرادة شعبية خالصة، وصححت المسار واستعادت الوطن، بتوجيهات وتحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

من جانبه، أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن ثورة 30 يونيو فتحت المجال لتمكين جيل كامل من الشباب المصري للمشاركة في الحياة السياسية مشيرا إلى النسبة الكبيرة التي يحتلها الشباب في مجلسي النواب والشيوخ وتولى مسؤولية حقيبة نائب وزير أو نائب محافظ وتواجد كيانات سياسية وحزبية قائمة على سواعد الشباب.

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