نظمت المنطقة المركزية العسكرية على مدار يومين متتاليين عدد من الأنشطة والفعاليات لعدد من ذوى الهمم وأسرهم بمركز شباب أهالينا 2 بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومحافظة القاهرة وعدد من مؤسسات المجتمع المدني.

المنطقة المركزية العسكرية تنظم إحتفالية لذوى الهمم بمركز شباب أهالينا 2

المنطقة المركزية العسكرية

تضمنت الفعاليات تنفيذ عدد من الأنشطة الرياضية والألعاب الترفيهية التي بعثت البهجة والسعادة

في نفوس أبطال مصر من ذوى الهمم، تلاها تقديم محاضرة لتوعية الأسر بأهمية تنظيم الوقت وإكساب ذويهم المهارات والقدرات اللازمة ليؤكدوا للجميع بأنهم قادرين بالفعل على خدمة المجتمع.

المنطقة المركزية العسكرية تنظم إحتفالية لذوى الهمم بمركز شباب أهالينا 2

وأعرب أبطال مصر من ذوى الهمم وأسرهم عن سعادتهم البالغة بتلك الإحتفالية، مقدمين الشكر

للقوات المسلحة على الجهود الصادقة التي تقدمها في دعمهم ورعايتهم في شتى ربوع الوطن.

يأتي ذلك إنطلاقاً من المسئولية الإجتماعية للقوات المسلحة تجاه أبناء الشعب المصري من ذوى الهمم.