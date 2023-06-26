عاجل| خروج قائمة جديدة من المحبوسين احتياطيا بينهم صحفيون

قال عبدالمنعم إمام،رئيس حزب العدل، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك قائمة جديدة من المحبوسين احتياطيا سوف تخرج للنور من بينهم صحفيون.

قائمة جديدة مفرج عنها من المحبوسين احتياطيا

وأكد “إمام” خلال صفحته الشخصية فيس بوك، أنه خلال ساعات سوف تخرج قائمة جديدة من المحبوسين من بينهم عدد من الصحفيين خلال ساعات لقضاء العيد فى حضن ذويهم وأحبائهم ، وانتهز الفرصه أتوجه بالشكر لكل الذين يبذلون جهدًا من لجنه العفو الرئاسى او النيابة العامه او الجهات الامنية المعنية ، خلال شهور من العمل على هذا الملف ونشد على ايديهم لاستمرار الجهد والعمل المقدر لإنهاء هذا الملف بشكل كامل فى أقرب وقت.



