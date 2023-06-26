مصرع شخص وإصابة 8 في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي ببني سويف

لقى شخص مصرعه وأصيب 8 آخرون فى حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقى نطاق محافظة بنى سويف نقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى بنى سويف التخصصى.
وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقى شمال نفق أبو صالح نطاق محافظة بنى سويف.
ونقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف متوفى مقيم أسيوط مركز الفتح وتم إيداع الجثة مشرحة مستشفى بنى سويف التخصصى.
واستقبل قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى المصابين وجميعهم مقيمون محافظة أسيوط ويتلقون العلاج اللازم لهم داخل المستشفى.