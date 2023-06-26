ضبط عجز أوزان أسطوانات الغاز وتعطيل جهاز القياس الآلي بمحطة بنزين بدمياط

وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بتكثيف الرقابة والمتابعة لكافة الأنشطة التموينية بالأسواق.

وذلك فى إطار تكثيف الرقابة على المنشآت التموينية المتعلقه بحياة المواطنين تم المرور والتفتيش على محطات الوقود ( البنزين) ومحطات تعبئة اسطوانات الغاز بدمياط الجديدة.

حيث تبين مطابقة جميع الطرمبات للدمغة والموازين وعدم وجود تلاعب فى عيار التعبئة سوى مخالفة محطة واحده لتعطيل جهاز القياس الآلى ( جهاز ATG) .

كما تم ضبط عجز بمقدار ٣٣٠ جم / لكل اسطوانه منزليه بمحطة التعبئة تم عرض المخالفات على النيابة العامة للتصرف على ذمة المحاضر الخاصه .

بالأضافة إلى عدد ٤٥ محضر أسواق لضبط ٦ مخبز إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن يستحق عنها فروق أسعار لصالح هيئة السلع التموينية تقدر بمبلغ ٦٦ الف جنيه ،مع عدد ٢٥ محضر عدم إعلان عن الاسعار بالمحلات العامه وعدد ٤ محضر لحوم مكشوفة بمحلات الجزارة وعدد ١٠ مخالفة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها وعدم حمل شهادة صحيه تؤكد خلو حاملها من الأمراض المعديه.