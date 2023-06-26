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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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السوبرانو أميرة سليم: قررت أغني أوبرا وأنا عندي 15 سنة ووالدتي صُدمت

السوبرانو أميرة سليم
السوبرانو أميرة سليم

كشفت السوبرانو العالمية أميرة سليم، عن تفاصيل حياتها المهنية و غنائها بالأوبرا.

أوضحت أميرة سليم، خلال لقائها ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر قناة "دي ام سي"، أنها مارست العديد من الهوايات و الفنون و تعلمت البيانو و الرسم، و رقص الباليه، و ترى أن الغناء يجمع بين كل هذه الفنون.

أشارت أميرة سليم، إلى أنها قررت الغناء بالأوبرا و هي بعمر الـ 15 سنة، موضحة أن والدتها صُدمت و فوجئت بهذا القرار خاصة لأنها كانت تتعلم عزف البيانو، و بالرغم من قلقها من هذه الخطوة إلا أنها كانت سعيدة بحماس إبنتها.

والدى كان فخور بي و يراني مرأه

ولفتت أميرة سليم، إلى أن ردة فعل والدها بعد نجاحها وتحقيقها لحلمها، كانت الإفتخار بها قائلة: "كان فخور جدا و شوفت الدموع في عيونه".

وتابعت، أن تشجيع والدها لها أعطاها طاقة كبيرة حيث أنه كان يراها كمرآة تعكس كل كفاحهم في مجال الفن. 
 


 

أميرة سليم السوبرانو الغناء الأوبرا البيانو

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