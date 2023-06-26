غادة كانت بتخربش بجد.. مونيا تكشف كواليس ظهورها في عائلة الحاج متولي

كشفت الفنانة مونيا، عن كواليس طريفة بشأن دورها كزوجة رابعة في مسلسل "عائلة الحاج متولي"، قائلة إنها لا تنسى مشهد حفل الزفاف في المسلسل، بعد هجوم الثلاث زوجات عليها أثناء فرحها مع نور الشريف، خاصة أن المشهد كان حقيقيا، وكان صعبا بالنسبة لها.

وأضافت الفنانة مونيا ، خلال لقاء خاص مع برنامج "أنتي"، المذاع عبر فضائية "ETC"، من تقديم مي البحيري و نور الصواف: "المشهد ده عمري ما هنساه، أول ما الفرح اتعمل، والتلاتة دخلوا عليا عشان يضربوني، كان واحد من المشاهد الجميلة خصوصا أن التلاتة جميلات جدا، ومكنش الضرب بجد أكيد طبعا عشان الناس تبقى عارفة".

وأوضحت أن الفنانة غادة عبد الرازق كانت منفعلة بشكل زائد، "غادة عبد الرازق خربشتني بجد، كان لازم أطلع متخربشة منها من المشاهد اللي بتضربني فيها غادة عبد الرازق، وسمية الخشاب كانت بتقولهم صاحبتي مش هضربها يا جماعة".