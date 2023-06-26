السوبرانو أميرة سليم تكشف كواليس استعدادها لحفل "مصر الخالدة"

كشفت السوبرانو العالمية أميرة سليم، عن كواليس استعدادها لحفل "مصر الخالدة" الذي تم بمتحف الحضارة، و أنها ظلت تستعد كثيرا لمقابلة الجمهور بطريقة مباشرة.

وأضافت أميرة سليم، خلال لقائها ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر قناة "دي ام سي"، أنها كانت تريد مقابلة الجمهور المصري و التي تعرفت عليه من خلال "أنشودة إيزيس"، موضحة أنها بحثت كثيرا عن اللحظة التي ستكون بداية لحفلات أخرى مستقبلا.

أقدم العالم الموسيقي بتاعي لأنهم ما يعرفهوش



وتابعت، أنها قامت باختيار أغانيها بدقة شديدة، و ما كان يهمها هو أن تقدم شئ مختلف و يستمر و يمكن أن يفتح أذهان الناس و يجعلهم يتذوقوا شئ مختلف، خاتمة: "أقدم لهم العالم الموسيقي بتاعي لأنهم مايعرفهوش".



