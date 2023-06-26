السوبرانو أميرة سليم تكشف كواليس حفل المومياوات وردود أفعال الجمهور

قالت السوبرانو العالمية أميرة سليم، إنها تلقت العديد من ردود الأفعال عن غنائها في حفل موكب المومياوات، مضيفة أن والدتها كانت فخورة بها و في الوقت ذاته متعجبة من هذا النوع من الحفلات.

وأوضحت أميرة سليم، خلال لقائها ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر قناة "دي ام سي"، أن والدتها كانت قد اتخذت وقت لفهم ردود أفعال الجمهور عن الحفل و أداء "أميرة" به.

والدتي كانت فخورة ومتحمسة

وأضافت أميرة سليم، أن والدتها سألتها كثيرا عن تفاصيل الحفل و التعليقات التي كانت تتلقاها، متابعة أنها كانت شديدة الفخر والحماس بها.