محافظ الدقهلية يكلف وكيل الإسكان بمتابعة أعمال التطوير الجارية بشارع الجيش

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية المهندسة سلوي جابر وكيل وزارة الإسكان، والمهندسة مني الساعي مدير متابعة المشروعات بالمحافظة بمتابعة أعمال التطوير الجارية بشارع الجيش بطول 2 كيلو متر من أمام الاستاد حتي كوبري سندوب.



وأوضح "مختار" أن أعمال التطوير تشمل رصف شارع الجيش وتطوير الحدائق العامة به، بالإضافة إلي تطوير كورنيش سندوب بطول 500 متر لخلق متنفس ترفيهي للمواطنين، بالإضافة إلي صيانة الحدائق العامة بداية من الإستاد وصولاً الي ميدان ام كلثوم لحين البدء في تطوير هذا الجزء من الشارع في المرحلة الثانية ، مشددا علي عدم المساس بالحدائق العامة مع تطويرها بالكامل من خلال توفير مقاعد للمواطنين وزراعة أشجار مثمرة.



ووجه "المحافظ " بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير الجارية بميدان رمسيس قبل عيد الأضحى المبارك ليكون متنفس ترفيهي للمواطنين.



وأشار "مختار" إلي أن أعمال التطوير بشارع الجيش تجري علي قدم وساق من أجل الانتهاء من الأعمال وفقاً للبرنامج الزمني المحدد، ومن أجل تسهيل الحركة المرورية أمام المواطنين، وأيضا خلق متنفس ترفيهي للمواطنين من خلال تطوير الحدائق العامة.



كما أشار إلي أن التكلفة الإجمالية للمشروع تأتي ضمن الدعم الاضافي الذي حصلت عليه المحافظة من الخطة الاستثمارية هذا العام بعد الانتهاء من تنفيذ الخطة قبل موعدها المحدد، مشيراً إلي أن الدقهلية من أولي المحافظات تنفيذاً للخطة الاستثمارية.



هذا وقد أوضحت مدير عام متابعة المشروعات انه جاري حالياً الانتهاء من أعمال الانترلوك والرخام ونقل التوريدات بميدان رمسيس ونظافة المكان المحيط قبل عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلي أنه جار استكمال أعمال الرخام وانترلوك الأرصفة والبرجولات الخشبية وأحواض الزهور وفرد النجيله الخضراء وأعمدة الانارة بطول الشارع.



والجدير بالذكر أن أعمال التطوير الجارية بشارع الجيش تتم بإشراف كل من المهندسه سلوي جابر وكيل وزارة الإسكان بالدقهلية، والمهندس زناتي عبد العظيم مدير مديرية الطرق ، وفريق العمل المشارك والذي يضم الأستاذة فكرية سلامة مدير عام إدارة الشئون المالية والإدارية بالمحافظة وإيمان حسين مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالمحافظة والمحاسب محمد امين رئيس حي غرب، والدكتور عمرو عبدالعاطي رئيس حي شرق المنصورة، والمهندس خالد مصطفي مدير مشروعات التطوير الجارية بالدقهلية بالشركة الوطنية، والمقدم حازم العوضي منسق المشروع بالشركة الوطنية.

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