احذروا أدوية فقدان الوزن.. القومي للبحوث يكشف أضرار الحقن والحبوب للجسم

قالت الدكتورة ضحى عبده، رئيس قسم التغذية بالمركز القومي للبحوث، إن هناك العديد من الأشخاص أصحاب الوزن الزائد يلجأون إلى تناول حبوب التخسيس، فإذا كنت من ضمن هؤلاء، احترسى من اضرار حبوب التخسيس والتي يمكن أن تهدد حياتك بالخطر.

وأوضحت ضحى عبده، خلال لقائها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن أدوية فقدان الوزن و التخسيس غيرمفُضلة، و أيضا الحُقن تسبب العديد من الأضرار.

ونصحت رئيس قسم التغذية بالمركز القومي للبحوث، أن يقوم الناس بفقدان الوزن بشكل طبيعي، لأن الرجوع لزيادة الوزن بعد وقوف الحبوب يكون أكثر بكثير.

وأضافت، أن حقن السكر "الأنسولين" لا تُستعمل للرشاقة، و لكنها تسبب خلل في الهرمونات، مؤكدة على ضرورة إستشارة الطبيب قبل تناول هذه الحبوب أو اللجوء للحقن.