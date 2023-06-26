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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ماجدة الرومى تكشف عن مفاجأة لأهالي ضحايا انفجار بيروت وسر هجرة ابنتها إلى كندا

ماجدة الرومى
ماجدة الرومى

كشفت الفنانة ماجدة الرومى عن بعض التفاصيل الخاصة بالوضع اللبناني الحالى خاصة أن الشباب يهاجرون إلى الخارج ولا يعملون بلبنان.

وقالت ماجدة الرومى فى تصريحات تلفزيونية على هامش حفل الذى أقيم أمس فى لبنان : ان الشباب مجبرين على الهجرة من لبنان بسبب الأوضاع والظروف التى تمر بها البلاد وهم مثلهم مثل حال ابنتى التى هاجرت من لبنان أيضا وتعيش حاليا فى كندا ولكن يوما ما سيعودون يفيدون هذا البلد.

وقالت ماجدة الرومى : استعد حاليا لطرح أغنية جديدة بطريقة الفيديو كليب، نخلد بها ذكرى شهداء انفجار ميناء بيروت، الذي وقع بتاريخ 4 أغسطس 2020.

وأوضحت ماجدة الرومى : الشهداء وأهاليهم في نص قلبي وضميري، وقضيتهم قضيتنا، ويؤسفني أقول لهم لا تنتظروا عدالة من هذه الأرض، انتظروها من الذي قال يمهل ولا يهمل".

تحيى الفنانة ماجدة الرومى حفلا غنائيا يوم 14 يوليو المقبل فى الأردن؛ وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب انتشار فيروس كورونا.  

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وتشدو ماجدة الرومى بعدد من الأغاني التى تنال إعجاب الجمهور العمانى ولعل من أبرزها عودة الابن الضال ووعدتك ونفترق الطريق وكلمات.

وروجت ماجدة الرومى لحفلها عبر حسابها عل موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام قائلة: وأعود لألتقي بالأحبة في عمان".

ماجدة الرومى

وكانت خضعت الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي لعملية جراحية لاستئصال المرارة، وذلك بعد مرورها بوعكة صحية مفاجئة.

وكشفت بعض التقارير اللبنانية أن الفنانة الكبيرة خضعت للعملية داخل مستشفى الجامعة الأمريكية بالعاصمة اللبنانية بيروت وتعيش حاليًا فترة النقابة بعد نجاح العملية.

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