أمريكا: سنسعى لتسليم مؤسس فاجنر يفجيني بريجوجين

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة ستسعى لتسليم مؤسس فاجنر، يفجيني بريجوجين، إذا انتهى به الأمر في بلد يوجد معها اتفاق لتسليم المجرمين، لكن بيلاروس ليست واحدة منهم.

وقال ميللر في إفادة صحفية، "ليس لدينا معاهدة لتسليم المدانين مع روسيا أو بيلاروس... لكنني أتوقع بالتأكيد أننا سنحاول تطبيق اتهاماتنا إذا ظهر في بلد أبرمنا معها اتفاقية لتسليم المجرمين”.

وتم وضع بريجوجين على قائمة المطلوبين في الولايات المتحدة بتهمة التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة ليس لديها أي معلومات عن مكان تواجد قائد قوات فاجنر العسكرية الروسية الخاصة، يفيجيني بريجوجين وذلك بعد أيام من إعلان تمرده على روسيا.

وقالت الخارجية الأمريكية: "بعد تمرد فاجنر الأخير نرى بأن قيادة بوتين توجه تحديا مباشرا لكن الوضع في روسيا لا يزال قيد التطور. وليس لدينا أي معلومات عن مكان تواجد قائد فاجنر".

وأضافت الخارجية الأمريكية: "لا نعلم ماذا سيحدث لقوات فاجنر في أوكرانيا وأفريقيا وكان لدينا قنوات اتصال مع الروس يوم السبت خلال تمرد قوات فاجنر وسفيرنا بموسكو طلب من المسؤولين الروس ضمان حماية أفراد السفارة في العاصمة الروسية".

وتابعت: "أمر جديد بالتأكيد أن نرى قيادة الرئيس بوتين تتعرض لتحد مباشر وتمرد قوات فاجنر شأن روسي داخلي ولم نشارك فيه".