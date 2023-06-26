الرئيس الروسي يحسم مصير مجموعة فاجنر

شكر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، مقاتلي مجموعة فاجنر الذين اتخذوا “القرار الصحيح” وأوقفوا تقدمهم.

وقال بوتين في خطاب إلى الأمة: “أشكر هؤلاء الجنود وقادة مجموعة فاجنر الذين اتخذوا القرار الصحيح الوحيد، لم يذهبوا لإراقة الدماء بين الأشقاء، لقد توقفوا عند الخط الأخير”.

وأضاف أن “هؤلاء المقاتلين ستتاح لهم الفرصة لمواصلة خدمة روسيا من خلال توقيع عقد مع وزارة الدفاع أو غيرها من وكالات إنفاذ القانون، أو العودة إلى عائلتكم وأصدقائكم… ومن يريد يمكنه الذهاب إلى بيلاروس”.

وكان بوتين، قال في خطابة في وقت سابق من اليوم، إنه كانت هناك وحدة عظيمة للمجتمع وتم إثبات الموقف بالدفاع عن الدستور والنظام وذلك بعد تمرد قوات فاجنر على روسيا.

وأضاف بوتين في كلمة له من الكرملين: "نم اتخاذ كافة الإجراءات لإبعاد روسيا عن خطر التمرد المسلح الذي كان سيقضى عليه في كل الأحوال. منظمو التمرد خانوا الشعب الروسي وسفك الدماء بين الأخوة كان يريده النازيون في كييف".

وتابع بوتين: "الأحداث الأخيرة أظهرت أن أي ابتزاز مصيره الفشل وتمكنا من تفادي كارثة في روسيا من خلال إحباط تمرد فاجنر".