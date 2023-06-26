أحمد موسى ينفعل على الهواء.. تطورات جديدة في حادث انهيار عقار الإسكندرية.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس العيد| توك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:



إجراءات عاجلة من التضامن تجاه الأسر المتضررة من عقار الإسكندرية المنكوب.. فيديو

كشفت وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، ماجدة جلالة، عن الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن الأسر المتضررة المقيمة بالعقار المنهار بمنطقة سيدي بشر بمحافظة الإسكندرية.



سفيرة النرويج بالقاهرة: مصر سوق كبيرة للاستثمار والمكان الأنسب لتأمين الطاقة لأوروبا

قالت السفيرة النرويجية بالقاهرة هيلدا كليمتسدال، إن مصر سوق كبيرة للاستثمار، ولدى مصر عدد كبير من الشباب والقوى العاملة، الأمر الذي يثير غيرتنا في النرويج، كما لدى مصر الكثير من الفرص الواعدة للاستثمار مثل الاستزراع السمكي والأسمدة وإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.



برلماني: لدينا أكثر من 7 آلاف عقار مهدد بالسقوط في الإسكندرية

أكد النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، أن مشهد انهيار العقارات في محافظة الإسكندرية مزعج جدًا وعار على الجميع، مشيرا إلى أنه فور انهيار هذا العقار تقدم بطلب إحاطة في المجلس للوقوف على أسباب سقوط هذه العقارات وإيقاف مسلسل انهيار العقارات.



ارتفاع عدد المفقودين.. تطورات جديدة في حادث انهيار عقار الإسكندرية

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن انهيار عقار ميامي في الإسكندرية حدث كبير ومشهد مؤلم، مشيرًا إلى ارتفاع عدد المفقودين من 5 إلى 8.



مفاجأة..أحد سكان عقار الإسكندرية: صاحب الكازينو شال عمودين رئيسيين للعقار.. فيديو

كشف محمد مرجان، أحد سكان عقار سيدي بشر المنهار بالإسكندرية، الأسباب الرئيسية التي أدت لانهيار عقار الإسكندرية المنهار بمنطقة سيدي بشر.



نجيب ساويرس: سأشجع هذا النادي عندما يلعب أمام زد

علق نجيب ساويرس رجل الأعمال، على صعود نادي زد إلى الدوري المصري الممتاز الموسم المقبل.



"الناس عايشة في رعب".. تامر أمين ينفعل على الهواء لهذا السبب

انفعل الإعلامي تامر أمين، على الهواء مباشرة بعد قراءة خبر بانهيار عقار في محافظة الإسكندرية من 13 طابق بشكل كامل، وسط حالة من الرعب والألم بين الأسر المتضررة من انهيار هذا العقار.



أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب حادث انهيار عقار الإسكندرية.. فيديو

انفعل الإعلامي أحمد موسى، على الهواء بسبب حادث انهيار عقار الإسكندرية، قائلا: "كان فيه دور طالع ليه قرار إزالة متنفذش".



4 شقق جديدة.. السر وراء انهيار عقار سيدي بشر بالإسكندرية.. فيديو

كشف أيمن دياب مراسل صدى البلد من أمام عقار سيدي بشر المنهار بالإسكندرية، آخر تطورات الحادث.

حسام عبدالغفار: مبادرة "100 يوم صحة" تأكيد على اهتمام الرئيس بالمواطن

قال حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إن مبادرة 100 يوم صحة، هي تعبير عن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بصحة المواطنين، وإنه يضعها على قمة أولوياته.

"خدوا بالكم".. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس في العيد

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس في العيد ستكون مستقرة بشكل كبير، إذ أن درجات الحرارة ستكون حول المعدلات الطبيعية مثل هذا الوقت من العام، إذ أن هذا الأسبوع شهد ارتفاع طفيف في درجات الحرارة من درجة إلى اثنين عن الأسبوع الماضي، وهذا مستمر حتى مطلع الأسبوع القادم.

