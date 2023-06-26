إجراءات عاجلة من التضامن تجاه الأسر المتضررة من عقار الإسكندرية المنكوب.. فيديو

كشفت وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، ماجدة جلالة، عن الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن الأسر المتضررة المقيمة بالعقار المنهار بمنطقة سيدي بشر بمحافظة الإسكندرية.

وقالت ماجدة جلالة خلال لقائها مع مراسل برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إنه تم إجراء بحث اجتماعي للأسر المقيمة بالعقار المنهار بسيدي بشر المنكوب، أنه تم توفير أماكن إيواء لسكان العقار داخل جمعية أهلية

وأضافت ماجدة جلالة، مساء اليوم الإثنين، أنه تم تقديم إعانة عاجلة للأسرة المتضررة من عقار سيدي بشر المنكوب، كما أن العقار به 16 أسرة مقيمة بالعقار المنهار، لافتةً إلى أن هناك أسرتين أبلغا عن فقدان 7 من ذويهم، تحت الأنقاض.

وتابعت: سيتم صرف 50 ألف جنيه للمتوفي، و25 للمصاب في العقار المنهار بالإسكندرية، موضحة أن هناك تواجد للجمعيات الأهلية وفريق الإغاثة والهلال الأحمر لتقديم المساعدة للأسر المتضررة.

ونفت جلالة، حقيقة عدم إيواء الأسر المتضررة المقيمين بالعقار المنهار بسيدي بشر، كما أنه تم توفير 250 وجبة للمتضررين من انهيار العقار المنكوب.