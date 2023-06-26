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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحد سكان عقار الإسكندرية المنهار: رئيسة اتحاد الملاك بتدفع رشاوي للحي للتغاضي عن المخالفات..فيديو

عقار الإسكندرية
عقار الإسكندرية

كشف منتصر أحمد، أحد سكان عقار سيدي بشر المنهار، تفاصيل وأسباب انهيار عقار الإسكندرية.

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وقال منتصر أحمد، أحد سكان عقار سيدي بشر المنهار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "صاحب العقار قام بناء الطابق الأخير، وإزالة الأعمدة الأساسية للعقار دون أي استشارة أي مهندس أو خبير".

 

وأضاف: "تم إصدار قرار إخلاء في نوفمبر الماضي، وتم إخفائه، حتى لا يتم ترميم وتطوير العقار، كما أن «رئيسية اتحاد الملاك» وتدعى «هدير»، كانت تأتي بعمال من على الناصية لكي تقوم بأعمال الترميم".

 

وأشار: "هناك شخص يدعى «أنور» في الحي، ويعمل مراسل لأحد وسائل الإعلام، يأخذ رشاوي من صاحبة العقار لكي يتم التغاضي عن المخالفات"، موضحا: " تم دفع 20 ألف جنيه من كل مالك، من أجل ترميم أعمدة وصيانة العقار، ولكن صاحبة العقار كانت تقول أنها تدفع رشاوي للحي، للتغاضي عن المخالفات في العقار المنهار".
 

عقار سيدي بشر

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