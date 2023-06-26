عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تضامن الإسكندرية: توفير أماكن إيواء لـ سكان عقار سيدي بشر المنكوب

عقار سيدي بشر
عقار سيدي بشر

أكدت ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، أنه تم توفير أماكن إيواء لـ سكان عقار سيدي بشر المنكوب داخل جمعية أهلية.

txt

محافظ الإسكندرية: كل مقصر في واقعة انهيار عقار سيدي بشر المنكوب سيحاسب

txt

4 شقق جديدة.. السر وراء انهيار عقار سيدي بشر بالإسكندرية.. فيديو

وقالت ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، خلال مداخلة ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "تم إجراء بحث اجتماعي للأسر المقيمة بعقار سيدي بشر المنكوب".

 

وأضافت ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية،: "تم تقديم إعانة عاجلة للأسر المتضررة من عقار سيدي بشر المنكوب"، لافته: "صرف 50 ألف جنيه للمتوفي و25 ألف للمصاب في حادث انهيار العقار".

وأشارت ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية،: "تم تقديم مساعدات مادية ووجبات للأسر المتضررة من انهيار عقار سيدي بشر المنكوب"، موضحه: "لدينا حصر بعدد سكان العقار ومتواجدين مع المتضررين".

عقار سيدي بشر انهيار العقار انهيار عقار سيدي بشر التضامن الاجتماعي الإعلامي أحمد موسى أحمد موسى التضامن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق السيد عبر فيسبوك: كواليس خطيرة بين سيف فاروق جعفر ولاعب الأهلي

رفضوا الخطبه .. الطالبة سلمت نفسها لاحضانه لإشباع كبت شهوته

بسبب سطلانة .. هدية غير متوقعة لـ طاهر محمد طاهر

بيان عاجل من السعودية بشأن أعداد الحجاج في مشعر منى

حكاية طيار ورحلة حج خطفت قلوب المصريين| كابتن مصر للطيران يكشف كيف خطط لمفاجأة والدته؟!

مدرس ينشر نموذج إجابة امتحان كيمياء الثانوية العامة 2023 لطمأنة الطلاب

عملات جديدة.. روسيا تفجر مفاجأة مدوية بشأن نهاية عصر هيمنة الدولار

كل شيء أصبح أنقاضا.. حكاية 60 دقيقة من الرعب داخل عقار الإسكندرية

ترشيحاتنا

بوتين: منظمو التمرد خانوا الشعب الروسي وأوكرانيا تريد وجود حرب أهلية

الصحة: لا مشكلة في نقص الدم أو المستلزمات الطبية عقب انهيار عقار الاسكندرية

غدا.. تعطل العمل في البنوك..اعرف السبب

"سيد الدمى" بالكرملين يحث بوتين على إنهاء نشاط مجموعة فاجنر في روسيا

سفيرة النرويج بالقاهرة: مصر سوق كبيرة للاستثمار والمكان الأنسب لتأمين الطاقة لأوروبا

سفير مصر في بلجراد يناقش العلاقات الثنائية مع وزير الخارجية الصربي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عملتي تريند فاشل| القصة الكاملة لأزمة مريهان حسين مع المذيعة مروة صبري

بملابس البيت.. منة فضالي تثير الجدل بإطلالة جريئة رفقة كلبها

موقف إنساني لياسمين صبري مع معجب من ذوى الاحتياجات الخاصة

فيديو مروع..صاعقة تضرب طائرة بعد لحظات من هبوطها في أمريكا

فيديو

المداح حقيقة.. محمد رياض يروى 3 مواقف غريبة تعرض لها بسبب الجن هايم

بسبب المداح 3 .. سر حيرة محمد رياض | شاهد

علاقة المصريين بغرق الغواصة تيتان | حكاية المومياء المنحوسة..فيديو

سر اعتزال فنانة شهيرة | موقف خلاها تصلي وتصوم 12 سنة وتعمل 11عمرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ