تضامن الإسكندرية: توفير أماكن إيواء لـ سكان عقار سيدي بشر المنكوب

أكدت ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، أنه تم توفير أماكن إيواء لـ سكان عقار سيدي بشر المنكوب داخل جمعية أهلية.

وقالت ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، خلال مداخلة ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "تم إجراء بحث اجتماعي للأسر المقيمة بعقار سيدي بشر المنكوب".

وأضافت ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية،: "تم تقديم إعانة عاجلة للأسر المتضررة من عقار سيدي بشر المنكوب"، لافته: "صرف 50 ألف جنيه للمتوفي و25 ألف للمصاب في حادث انهيار العقار".

وأشارت ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية،: "تم تقديم مساعدات مادية ووجبات للأسر المتضررة من انهيار عقار سيدي بشر المنكوب"، موضحه: "لدينا حصر بعدد سكان العقار ومتواجدين مع المتضررين".