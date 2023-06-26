محافظ الإسكندرية: كل مقصر في واقعة انهيار عقار سيدي بشر المنكوب سيحاسب

علق اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على واقعة انهيار عقار سيدي بشر، قائلا: "كل مقصر في واقعة انهيار عقار سيدي بشر المنكوب سيحاسب".



وقال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، خلال مداخلة ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "تم انتشال جثمان لمواطن سوداني من تحت أنقاض عقار سيدي بشر"، لافتا: "هناك 4 إصابات ولدينا بلاغات بفقد 8 أشخاص في عقار سيدي بشر المنكوب".

وأشار اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية،: "دور الإيواء جاهزة لاستقبال المتضررين من عقار سيدي بشر"، موضحا: "كل من تقدم ببلاغات للحي بشأن عقار سيدي بشر المنكوب يتقدم للنيابة".

