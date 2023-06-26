أخبار الفن.. رسالة مؤثرة من مريم الخشت.. سر حيرة محمد رياض وموقفه الغريبة بسبب هايم.. موقف إنساني لياسمين صبري

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية الهامة عن محمد رمضان وماجدة الرومى ومحمد رياض.

ماجدة الرومى تكشف عن مفاجأة لأهالي ضحايا انفجار بيروت وسر هجرة ابنتها إلى كندا

كشفت الفنانة ماجدة الرومى عن بعض التفاصيل الخاصة بالوضع اللبناني الحالى خاصة أن الشباب يهاجرون إلى الخارج ولا يعملون بلبنان.

وقالت ماجدة الرومى فى تصريحات تلفزيونية على هامش حفل الذى أقيم أمس فى لبنان : ان الشباب مجبرين على الهجرة من لبنان بسبب الأوضاع والظروف التى تمر بها البلاد وهم مثلهم مثل حال ابنتى التى هاجرت من لبنان أيضا وتعيش حاليا فى كندا ولكن يوما ما سيعودون يفيدون هذا البلد.

محمد رمضان يكشف عن الشخصية الأقرب له فى الحقيقة

يحل الفنان محمد رمضان ضيفا على برنامج كاربول كايروكي بالعربى الذى يعرض على شاشة قناة دبى في أولى أيام عيد الأضحى المبارك.

وكشف محمد رمضان خلال البرومو الخاص بالبرنامج عن بعض حياته الشخصية والمهنية موضحا أن شخصيته فى مسلسل جعفر العمدة هى الأقرب له فى الحقيقة وتشبهه إلى حدا كبير.

موقف إنساني لياسمين صبري مع معجب من ذوى الاحتياجات الخاصة

حضرت النجمة ياسمين صبري العرض الخاص لفيلم البعبع ؛ وذلك بمول كايرو فيستفال بالتجمع الخامس.

وفور وصول ياسمين صبري شهد ازدحام كبير من المعجبين حيث حرصت على التقاط صورة مع معجب من ذوى الاحتياجات الخاصة .

المداح حقيقة.. محمد رياض يروى 3 مواقف غريبة تعرض لها بسبب الجن هايم

كشف الفنان محمد رياض عن مواقف غريبة وطريفة تعرضه لها بعد تقديمه مسلسل "المداح أسطورة العشق" والذى عرض فى رمضان الماضى.

وقال محمد رياض فى ندوة صدى البلد : "تعرضت لكثير من المواقف الطريفة والغريبة بعد عرض مسلسل المداح أسطورة العشق كانت بدايتها فى منزلى حيث وجدت إحدى اقاربى وهى فنانة معرفة عندما كانت تراني فى المنزل تجرى خوفا منى وكنت اواجهها بالحقيقة الا انها كانت تخاف منى.

بسبب المداح 3 .. سر حيرة محمد رياض | شاهد

كشف الفنان محمد رياض عن حيرته عند تقديمه شخصية هايم فى مسلسل "المداح أسطورة العشق" والتى عرضت فى رمضان الماضى.

وقال محمد رياض فى ندوة صدى البلد: شخصية هايم فى مسلسل المداح أسطورة العشق كانت صعبة جدا وكنت فى حيرة كبيرة بسببها حيث لم أكن اعرف كيف يمكن أن اؤديها.

سنين شايلني وفي ضهري.. تعليق مؤثر من مريم الخشت لخطيبها.. شاهد

نشرت الفنانة مريم الخشت مقطع فيديو جديد من حفل خطوبتها على شاب من خارج الوسط الفنى حيث اعلنت عن خطوبتها منذ أيام قليلة.

وعلقت مريم الخشت على الفيديو: "

انا عشت معاك حكايات.. سنين شايلني و في ضهري و سند ليا اكتر من اي حد و الحمدلله ربنا كرمنا و هدانا لبعض عندي كلام كتير اقوله بس كل الكلام اصغر من إحساسي.. اليوم ده شفت فيه حب ناس و سندهم ليا و وقوفهم جنبي و فرحة من قلوبهم ماكنتش اتخيلها.. يا رب ديمها نعمة ".