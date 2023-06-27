قبل مباراة طلائع الجيش.. حلمي طولان يناشد لجنة المسابقات بتعيين حكام دوليين

أكد حلمي طولان، المدير الفني لسيراميكا كليوباترا، أنه أغلق صفحة الفوز على الاتحاد السكندري في نصف نهائي كأس الرابطة، وأن تركيز الفريق الفترة المقبلة على معركة البقاء في الدوري الممتاز.

قال حلمي طولان في مداخلة هاتفية مع الإعلامي "هاني حتحوت" عبر برنامج "الماتش" المذاع على "قناة صدى البلد":" بشكر لاعبي سيراميكا كليوباترا، صبروا بشكل كبير جدا الفترة الماضية واحنا معاهم، حجم الوصول إلى مرمى المنافس في المباريات الماضية كبيرة جدًا وواجهنا سوء توفيق شديد".

أضاف حلمي طولان:" الثلاث فرق التي واجهتها كان حراس المرمى فيها نجوم المباراة، عملية التهديف ضعيفة بعض الشيء، الولاد تعبوا في المباراة وأدوا مباراة قوية بالتزام كامل، أحييهم عليه".

تابع طولان:" أتمنى ربنا يكلل مجهود اللاعبين والإدارة بالتتويج بهذه البطولة".

أشار حلمي طولان:" في البداية كانت هناك معاناة حقيقة وبذلنا جهدا كبيرا في نقطة الالتزام، مع التكرار والتدريب المستمر، وماهو مطلوب منهم من خلال المحاضرات والملعب، استوعبوا ما نريد تحقيقه ووصلوا إلى 65% ودي نسبة جيدة جدًا".

واصل:" توليت المسئولية منذ قرابة الشهر ولعبت 7 مباريات، ما قمت بتدريبه لا يتجاوز 9 أيام".

أوضح حلمي طولان :" إدارة سيراميكا كليوباترا صابرة علينا، عندما جلست مع طارق أبو العينين، من الشباب المشرف، حددنا أهدافنا وهي استمرار الفريق في الدوري، وهو الهدف الأسمى، أمامنا بطولتين خرجنا من واحدة بهدف غير أخلاقي".

أكد حلمي طولان:" أغلقت ملف كأس الرابطة بمجرد انتهاء المباراة، عندي مباراة الدوري أمام طلائع الجيش، لا أفكر سوى في هذه المباراة".

وتطرق حلمي طولان للحديث عن مواجهة طلائع الجيش المقبلة في الدوري، قائلًا:" الصراع عنيف من أجل البقاء، هناك تقارب في عدد النقاط بين أكثر من 7 فرق، إللي هيكسب هيعدي، مباراة تحدد مصير البقاء في الدوري، ستكون مواجهة قوية".

أكمل:" أناشد لجنة المسابقات واتحاد الكرة تعيين حكام دوليين، يختاروهم بعناية فائقة، حكم نزيه محترم هو من يدير هذا اللقاء، حتى يأخذ كل واحد حقه".

أتم حلمي طولان:" إصابة أحمد ياسر ريان شديدة جدًا، وأنا حزين على إصابته، من اللاعبين الرائعين على المستوى الخلقي والفني، بدأنا مرحلة العلاج، ربنا يرجعه بالسلامة".