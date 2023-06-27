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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

منة عرفة تستمتع بعطلتها الصيفية في المالديف| شاهد

صدى البلد

نشرت الفنانة منة عرفة، صوراً من عطلتها الصيفية، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت بإطلالة جريئة، بفستان أبيض اوف شولدر، في لوك خطف الأنظار من المالديف. 

ويذكر أنه قد ظهرت منة عرفة مرتدية “برنص” وهي جالسة علي السرير في أخر جلسة تصوير لها عبر صفحتها الرسمية علي موقع الواصل “إنستجرام”، وممسكة في يدها تورتة لعيد ميلادها، وتألقت منة عرفة بالروج الأحمر الجريء.

وانتهت أعمال المونتاج الخاصة بفيلم رحلة الدم الذي تشارك في بطولته منة عرفة استعدادا لعرضه قريبا.

الفيلم بطولة محمد سليمان وصبري عبد المنعم وايفا وناردين حبيب ومينا محسن فايز ومجدى يشوع ووائل الشبكشي.الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

الفنانة منة عرفة منة عرفة موقع التواصل الاجتماعي انستجرام

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