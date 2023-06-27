ما أفضل طريقة لتخزين الممبار

ما هى أفضل طريقة لتخزين الممبار؟ تعد حلويات اللحوم مثل الممبار والطحال والفشة والكرشة من اكلات العيد التي يتناولها الكثير من المصريين، ويمكن تخزين الممبار بشكل جيد للاستفادة منه في وقت لاحق، للشيف سعاد نبيل .

أفضل طريقة لتخزين الممبار

1- قم بتشكيل الممبار إلى شكل كرات صغيرة، حسب الاستخدام المستقبلي.

2- ضع الممبار بعد حشوة وسلقة في أكياس خاصة للتجميد، وحاول إزالة الهواء من الأكياس قدر الإمكان.

3- ضع الأكياس في درجة حرارة الفريزر العميقة، وتأكد من عدم تكديس الأكياس بشكل كبير، حتى لا يتم تشكيل طبقة سميكة من الثلج حول الممبار.

4- يفضل استخدام الممبار المجمد خلال 2-3 أشهر من تاريخ التجميد للحصول على أفضل جودة.

5- عند الاستخدام المستقبلي، يمكن إزالة الممبار من الفريزر وتركه ليذوب عند درجة حرارة الغرفة، ثم يمكن استخدامه بالطريقة التي تريدها.

من المهم التأكد من إزالة الهواء من الأكياس بشكل كامل لتجنب تكوين الجليد والحفاظ على جودة الممبار، ويمكن استخدام كميات مناسبة من الممبار في كل مرة لتجنب إعادة تجميده العجينة المذابة.

هل يمكن تخزين الممبار في الثلاجة بدلاً من التجميد؟

يمكن تخزين الممبار في الثلاجة بدلاً من التجميد، ولكن يجب الانتباه إلى أن تخزين الممبار في الثلاجة لفترات طويلة يمكن أن يؤدي إلى تدهور جودة العجينة، وخاصة إذا كانت الثلاجة غير معبأة بشكل جيد.

إذا كنت ترغب في تخزين الممبار في الثلاجة، فيجب اتباع الخطوات التالية:

1- قم بتشكيل الممبار إلى شكل كرات صغيرة أو مستطيلات، حسب الاستخدام المستقبلي.

2- ضع الممبار في أكياس خاصة للتخزين، وحاول إزالة الهواء من الأكياس قدر الإمكان.

3- ضع الأكياس الخاصة بالممبار في درجة حرارة الثلاجة، وتأكد من عدم تكديس الأكياس بشكل كبير، حتى لا تتعرض العجينة للضغط والتشوه.

4- يفضل استخدام الممبار المخزن في الثلاجة خلال يومين إلى 3 أيام من تاريخ صنعه للحصول على أفضل جودة.

5- عند الاستخدام المستقبلي، يمكن إخراج الممبار من الثلاجة وتركه ليصل إلى درجة حرارة الغرفة، ثم يمكن استخدامه بالطريقة التي تريدها .

من المهم التأكد من إزالة الهواء من الأكياس بشكل كامل لتجنب تكوين الرطوبة والعفن، ويجب التأكد من عدم تعرض الممبار للتلف في الثلاجة.