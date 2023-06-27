لأداء الركن الأعظم.. قوافل حجاج بيت الله تتوجه إلى صعيد عرفات

بدأت قوافل حجاج بيت الله الحرام، اليوم الثلاثاء، بالتوجه إلى صعيد عرفات للوقوف به وأداء ركن الحج الأعظم، وذلك وسط استعداد من الجهات الأمنية والصحية كافة.

ووفق صحيفة الراي الكويتية؛ فيجتمع في مشعر عرفات ضيوف الرحمن حيث يتقاطرون إليه في زمان واحد، ملبين مكثرين من الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، طمعا في الرحمة والمغفرة.



وجبل عرفات هو المشعر الوحيد من مشاعر الحج الذي يقع خارج الحرم المكي، ويقع على بعد نحو 22 كيلومترا من مكة، وهو عبارة عن سهل منبسط به الجبل المسمى بجبل الرحمة الذي يبلغ ارتفاعه 30 مترا.

