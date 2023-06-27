تطويق منافذ مكة بفرق بيطرية لفحص الماشية والتوعية الخاصة بالأضاحي

أفادت صحيفة عكاظ ببدء سبع فرق في منافذ العاصمة المقدسة بالسعودية ؛ الكعكية، الشميسي القديم، الشرائع، النوارية، الحسينية، جعرانة، والهدا، عمليات الفحص الدقيق للمواشي والتأكد من مصدرها؛ بهدف ضمان سلامتها من الأمراض، والحفاظ على صحة الحجاج، وذلك من تاريخ 15 ذي القعدة، حتى انتهاء موسم الحج.

ومن جانبه؛ كشف مدير عام فرع مركز وقاء بمنطقة مكة المكرمة الدكتور غالب الصاعدي، أن الفرق البيطرية بمنافذ العاصمة المقدسة فسحت أكثر من 480 ألف رأس من المواشي حتى الآن، وتعمل الفرق البيطرية على فحص المواشي بيطرياً.

كما تم رصد المخالفات الخاصة بنظامي الزراعة والرفق بالحيوان، والتأكد من الشهادات الصحية الصادرة من المكاتب والفرق البيطرية المساندة، وتسجيل أعداد المواشي المفسوحة على منصة أنعام، بالإضافة إلى أربع فرق بيطرية ميدانية في أسواق الأنعام، والطوارئ.

فيما أكدت المتحدث الرسمي لمركز وقاء، سحاب الفليج، أن (وقاء) يطلق حملة (جزلة) تحت شعار وقاء تهدف إلى رفع مستوى الوعي وحماية الثروة الحيوانية من خلال الحد من تسرب الأمراض الوبائية والمشتركة، والكشف على جميع الإرساليات الحيوانية الواردة، والمنع أو الحد من انتشار الأمراض الوبائية والمعدية داخل المجازر وأسواق الأنعام في العاصمة المقدسة، والتأكد من تطبيق الإجراءات الصحية، ومكافحة نواقل الأمراض والحد من الأمراض المنقولة بالنواقل، ومراقبة المواشي المستوردة للحد من مخاطر الأمراض العابرة للحدود، وضمان سلامة المنتجات الحيوانية أثناء الحج.

ونوهت الفليج، الي أن مسارات «جزلة» تحتوي على مسار زيارة المسالخ والحد من مخاطر الصحة الحيوانية في موسم الحج، ومسار التوعية في أسواق النفع والمواشي، حيث يقوم أطباء بيطريون بتقديم الإرشادات الخاصة باختيار الأضحية المناسبة طبقاً للشروط الشرعية والصحية، وتوزيع منشورات توضيحية على مرتادي السوق تبين كيفية التعرف إلى الأضحية وأمراضها والعلامات الحيوية التي تبين مرضها