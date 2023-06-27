عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السودان.. فرض حظر التجوال بهذه المنطقة

السودان - علم
السودان - علم

أفادت وكالة الأنباء السودانية سونا بأن لجنة أمن محلية كادقلي برئاسة المدير التنفيذي سليمان كندا بفرض حالة حظر التجوال وذلك  من السادسة مساء إلى السادسة صباحاً ويسرى هذا القرار  إلى حين إشعار آخر.

وكان قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو الشهير بـ"حميدتي"، أمس الاثنين،أعلن  عن هدنة من جانب واحد بين قواته والقوات المسلحة السودانية، وذلك ليومي الوقوف بعرفة وأول أيام عيد الأضحى.

وقالت قوات الدعم السريع إنه تم "رفع المفاوضات بين وفدي الجيش وقوات الدعم في جدة إلى ما بعد عيد الأضحى"، في وقت تزايدت وتيرة الاشتباكات في مناطق عدة من البلاد.

وأوضح مصطفى إبراهيم، عضو المكتب الاستشاري لقائد "الدعم السريع" محمد حمدان دقلو (حميدتي) في تصريحات لـ"وكالة أنباء العالم العربي"، أنه تم رفع المفاوضات بين الوفدين إلى ما بعد عيد الأضحي".
 

جنوب السودان: لقاء البرهان ودقلو يحتاج إلى تهيئة الظروف

المؤبد لمتهم والمشدد 10 سنوات لـ 3 آخرين في قضية ولاية السودان الإرهابية

السودان القوات المسلحة السودانية أول أيام عيد الأضحى حظر التجوال حمدان دقلو فرض حظر التجوال قوات الدعم السريع قائد الدعم السريع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه الآن في وقفة العيد| مفاجأة بأسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21

مفاجأة.. ثنائي الأهلي ينتقل لـ زد بعقود بيع نهائي

دعاء يوم عرفة .. 17 كلمة رددها الأنبياء جامعة للخيرات وأفضل 310 أدعية مستجابة

كيلو القايم بكام| هبوط مفاجئ في أسعار الأضاحي قبل العيد ..التفاصيل الكاملة

قرارات نارية من إدارة الزمالك تجاه سيف جعفر ويوسف أسامة نبيه

موعد اذان الفجر ومواقيت الصلاة يوم عرفة .. وعدد ساعات الصوم

دعاء يوم عرفة للميت.. 4 كلمات تنجيه من عذاب القبر وتثبته عند السؤال

ارتفاع واضح في درجات الحرارة..تعرف على حالة الطقس اليوم الثلاثاء

موضوعات متعلقة

وزارة الخارجية تعلن عن نقاط إجلاء المصريين من السودان

وزير ري جنوب السودان: كان لابد من اتفاق أثيوبيا مع دولتي المصب (حوار)

ترشيحاتنا

صفقة عالمية جديدة.. أهلي جدة ينتظر قرار نجم ليفربول النهائي

مكان الوقوف بعرفة.. احذر قضاء يومك قرب هذا المسجد يفسد الحج

موعد أذان المغرب يوم عرفة.. ودعاء الرسول عند الإفطار

مجنونة أكتر من الطماطم.. هل يتخلى المصريون عن اللحوم بسبب الأسعار| مصدر يكشف

التموين: ضخ 130 طن لحوم حمراء استعدادا لاستقبال عيد الأضحى 2023

شاهد.. ماذا يقول الله لملائكته يوم عرفة ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يحذر من الإفراط في هذه الأطعمة خلال العيد

بالدولار والمصري.. تعرف على سعر فستان مي عمر في زفاف ابنة خالد صلاح

كيلو القايم بكام| هبوط مفاجئ في أسعار الأضاحي قبل العيد ..التفاصيل الكاملة

نشرة المرأة| طرق تخزين اللحم والممبار.. نصائح لصيام وقفة عرفة.. اليوم العالمي للنظارات الشمسية.. اعرف فوائدها.. ومعايير ارتدائها بالأماكن المغلقة

فيديو

أول ظهور لعائلة أمير كرارة فى العرض الخاص لفيلم البعبع.. شاهد

خد العقود ومشي.. القصة الكاملة لأزمة لاعب الزمالك سيف جعفر

المداح حقيقة.. محمد رياض يروى 3 مواقف غريبة تعرض لها بسبب الجن هايم

بسبب المداح 3 .. سر حيرة محمد رياض | شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ