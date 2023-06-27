السودان.. فرض حظر التجوال بهذه المنطقة

أفادت وكالة الأنباء السودانية سونا بأن لجنة أمن محلية كادقلي برئاسة المدير التنفيذي سليمان كندا بفرض حالة حظر التجوال وذلك من السادسة مساء إلى السادسة صباحاً ويسرى هذا القرار إلى حين إشعار آخر.

وكان قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو الشهير بـ"حميدتي"، أمس الاثنين،أعلن عن هدنة من جانب واحد بين قواته والقوات المسلحة السودانية، وذلك ليومي الوقوف بعرفة وأول أيام عيد الأضحى.

وقالت قوات الدعم السريع إنه تم "رفع المفاوضات بين وفدي الجيش وقوات الدعم في جدة إلى ما بعد عيد الأضحى"، في وقت تزايدت وتيرة الاشتباكات في مناطق عدة من البلاد.

وأوضح مصطفى إبراهيم، عضو المكتب الاستشاري لقائد "الدعم السريع" محمد حمدان دقلو (حميدتي) في تصريحات لـ"وكالة أنباء العالم العربي"، أنه تم رفع المفاوضات بين الوفدين إلى ما بعد عيد الأضحي".

